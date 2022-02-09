Кто выиграет от финансирования по программе восстановления экономики ЕС?

Новый выпуск «Реальной экономики» посвящен Испании — первой стране, получившей деньги из фонда ЕС, предназначенного для восстановления экономики после пандемии. Всего предполагается потратить рекордные 800 млрд евро.

Испания получит около 70 млрд . Это самый крупный инвестиционный план в недавней истории страны. Она уже получила 9 млрд в рамках чрезвычайного финансирования, а в декабре — первый транш в размере 10 млрд. Итак, какую пользу принесут эти деньги?

Наш корреспондент Гийом Дежарден направился на остров Тенерифе, чтобы поговорить с людьми, получающими новую профессию. Здесь деньги, полученные из европейского фонда, идут на то, чтобы дать возможность местным жителям получить новую профессию.

«В университете дают много теории и мало практики, — говорит обучающийся по такой программе Адриан Лоренте Гарсия. — Достоинство профессионального переобучения, что оно дает возможность стажировки на предприятиях, которые, если им понравятся, как вы работаете, оставят вас у себя. Чем я собираюсь заниматься после переобучения? Чем-то, связанным с моей новой профессией. Я бы хотел работать в разных странах мира. Я хотел бы поехать в Соединенные Штаты, Германию, Англию, в какую угодно страну, чтобы поработать в разных местах».

Такие центры переобучения как этот были созданы при содействии Европейского социального фонда, а с получением денег из фонда восстановление экономики, Испания вложит 2 млрд евро на создание еще 135 тыс. новых центров переобучения.

«Мы получаем деньги из Европейского социального фонда, — комментирует директор центра переобучения Хорхе Риверо Антунья, — которые покрывают 80% расходов на жалование учителей и курсы переобучения, ка для работающих, так и для безработных. Что касается денег на восстановление экономики, мы уже получили суммы на создание классных комнат для преподавания технологий, предпринимательства и т. п. Будем надеется, что в 2022 и 2023 гг. мы будем продолжать получать финансирование».

Как и многие другие страны юга Европы, Испания сталкивается с хронической проблемой безработицы, особенно среди молодых людей. Обучить их профессиональным навыкам, которые пользуются спросом у работодателей, — ключ к решению этой проблемы.

Это особенно важно здесь, на Канарских островах, где безработица среди молодежи в 2021 г. достигала 52%. Треть экономической активности на архипелаге связана с туризмом — с самым важным здесь сектором экономики. Но быстрое развитие технологий создает новые возможности для занятости.

«В настоящее время нам не хватает людей с нужными специальностями, — жалуется основатель IT-компании OMNIA INFOSYS, — ни на Канарских островах, ни в остальной Испании. Тех специальностей, которые нам нужны, у людей нет. Наша отрасль будет быстро расти. Вырастит и спрос. Нам нужно всё больше квалифицированных людей — особенно с начала пандемии. За последние два года мы выросли в три-четыре раза. И будем продолжать расти. Вообще во всей Европе в нашей отрасли миллионы вакансий».

Итак, деньги ЕС идут на профессиональное переобучение. Но это не только вопрос денег. Чтобы получить финансирование, Испания должна была провести целый ряд социальных реформ. Например, модернизировать образовательную систему и устранить неравенство полов в трудовой сфере.

Об этих реформах и о перспективах восстановления экономики Испании нам рассказала вице-премьер и министр экономики и цифровизации Испании Надия Кальвиньо.

— Испания готовится получить почти 70 млрд евро. Сумма беспрецедентная. Что это значит для испанской экономики?

— Да, это, действительно, очень важно для Испании сегодняшнего дня и для Испании будущего, будущих поколений. Наш план восстановления состоит их четырех направлений: зеленого, цифрового, социального, равенства регионов и равенства полов. Последнее особенно важно для всех наших программ. А на цифровое направление пойдет 30% всех инвестиций.

— _Всё это сопровождается рядом структурных реформ. Насколько сложно было выполнить все условия?

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— Справиться с этим было совсем непросто. Мы были как бы подопытными кроликами, так как первыми прошли через это. Мы учились вместе в Еврокомиссией, как реализовать этот беспрецедентный план восстановления. Что касается реформ, мы ускорили их в 2021 г. Сейчас важно провести через парламент оставшиеся законопроекты и открыть дорогу деньгам, которые уже начали поступать в прошлом году.

— _Вы уверены, что правительство способно сделать это?

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— Это очень сложно сделать любому правительству. А Испания страна большая и сложная. У нас многоуровневая система власти. Мы задействовали всю властную структуру и усилили все доступные механизмы. В ближайшие недели мы начнем выполнять важные стратегические планы. Например, переход на электрические и подключенные автомобили.

— _Какие результаты принесут проекты профессионального переобучения, как, например, то, о котором говорилось в репортаже Гийома? Как они повлияют на безработицу?

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— Я считаю, что профессиональное переобучение — это ключ к будущему решению проблем на рынке труда. Безработица у нас снизилась до 13,3%. Это дает нам основание — наряду с реформой рынка труда и крупными инвестициями в образование и переобучение — надеется на то, что Испания наконец справиться с дисбалансами, которые замедляли на протяжении десятилетий рост экономики и благосостояния.