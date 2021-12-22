Рынок недвижимости после двух лет пандемии

Новый выпуск программы «Биржа идей» посвящен тому, как пандемия трансформировала рынок недвижимости общей стоимостью в 10 млрд долларов.

Локдаун, удаленная работа и отпуск у себя дома — мы начинаем привыкать к этим явлениям эпохи пандемии. Они определяют то, как мы живем, работаем и отдыхаем. И не могли не отразиться на тенденциях на рынке недвижимости — важнейшем факторе экономического роста.

Восстановление экономики после спада, связанного с пандемией, вызвал рост спроса на недвижимость. Но сохраняется неопределенность на фоне роста заболеваемости, появления новых штаммов коронавируса и вероятности новых ограничений. Несмотря на неравномерное восстановление экономики, инвестиции в недвижимость побили рекорд, достигнув 755 долларов. Это на 50% больше уровня прошлого года.

Инвесторы в разные типы недвижимости. Но наибольшим спросом, опережая офисные помещения, пользуется жилье. На него приходится 29% всех сделок с недвижимостью.

Говоря о недвижимости, кроме статистики и цен людей больше всего интересуют вопросы дизайна. О новых тенденциях в этой области нам рассказал специалист по дизайну интерьера Лоренс Ллевелин-Боуэн:

«Новые архитектурные идеи редко реализуются раньше, чем за 5-6 лет. Люди понимают, что есть очень удобные способы украшать помещение, очень личные способы. Обычно они занимаются этим сами спонтанно, не прибегая к услугам агента по недвижимости, который должен прийти и дать свою оценку, и не приглашая друзей по работе, чтобы обсудить варианты за бутылкой вина. Сейчас люди стали меньше общаться, они больше остаются у себя дома в своем тихом и уютном домашнем кругу».

После начала пандемии звучали опасения относительно рынка недвижимости в Париже, который был одним из самых процветающих на протяжении десятилетий. Но цены снова растут, а престижная недвижимость даже переживает бум. По данным профильных агентств Sotheby's и Barnes, 2021 г. будет рекордным в этом секторе во Франции. Положительный прогноз, но соответствует ли он ощущениям реальных покупателей и продавцов? О последних тенденциях на парижском рынке недвижимости нам рассказали владельцы одного из крупнейших агентств элитной недвижимости, отец и сын Крецы.

По словам Валентена Креца, 2021 год был одним из лучших с точки зрения объёма продаж: в этом году мы выросли на 50% по сравнению с 2020 г. Люди ищут квартиры с террасами и садами, потому что они намучились во время локдауна. Цены на квартиры без этих удобств снизились или стабилизировались, а цены на квартиры с прилегающей территорией повысились. Его отец Оливье Крец уверен, что инвесторы и богатые семьи сейчас хотят вкладывать свои средства в безопасные активы. А что может быть надежнее недвижимости?

Пандемия изменила поведение потребителей и риэлторов. А что думают инвесторы о привлекательных вариантах вложения денег?

Шон Колан — директор отдела исследований глобального рынка капитала инвестиционного фонда недвижимости JLL в Нью-Йорке - считатет, что мы вошли в новую эру организации жизни, работы и игр. Мы всё еще на этапе экспериментирования; многое еще не устоялось. И это создает возможности. Экологичность становится не просто приятным дополнением, а единственно возможным вариантом. Новые технологии — мы в этом совершенно убеждены как инвесторы — будут внедряться в самых разных сегментах рынка. Именно эта тема будет создавать возможности для инвесторов в недвижимость в следующем году.

Итак инвесторы, дизайнеры и маклеры согласны в том, что рынок недвижимости благополучно пережил пандемийную бурю. Но пандемия, как и изменение климата, только начинает переформатировать отрасль и общество в целом.