Временные велодорожки становятся постоянными

Временные велосипедные дорожки начали появляться во время пандемии, когда многие люди не желали пользоваться общественным транспортом, предпочитая велосипед. Впервые в Европе их опробовали в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, после чего такую организацию дорожного движения начали использовать и в других городах континента.

«Мы называем это тактической операцией, — рассказывает Феликс Вайсбрих, глава районного департамента уличного движения, которому эта идея пришла в голову. — Вместо того, чтобы заниматься бесконечно планированием, постоянно откладывая реализацию, мы принимаем временные меры и следим за тем, как они работают».

В конце концов все 8 км временных велосипедных дорожек было решено сделать постоянными. «От создания временной дорожки до решения о превращении ее в постоянную прошёл всего год. Это неслыханно быстро!» — восторгается бургомистр Фридрихсхайн-Кройцберга Моника Херрманн.

Во время пандемии количество велосипедистов на улицах Берлина увеличилось на 25%. Рост не прекратился и после того, как люди перестали опасаться пользоваться общественным транспортом. Временные дорожки оказались очень популярны.

«Если город пересекают река, люди не будут переплывать через нее. А если построить мост, они тут же его пересекут. То получилось и с велодорожками», — объясняет Феликс Вайсбрих.

Примеру Берлина последовали многие другие города Европы, в том числе Барселона, Брюссель и Париж. А для многих берлинцев существующей сети велодорожек недостаточно. В германской столице возникло движение "Берлин без машин», добивающееся запрета на вождение автомобилей в центре города. Вопрос об этом активисты хотят вынести на городской референдум.

«Новые велодорожки гениальны. Это то, что нужно, — говорит активистка Анна Баац. — Но если вы посмотрите исследования по этому вопросу, вы увидите, что у нас нет времени на то, чтобы делать по две-три велодорожки в год, ожидая, что однажды они станут постоянными».