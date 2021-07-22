Как восстановить торговый путь через Афганистан?

Как укрепить региональную взаимосвязанность Центральной и Южной Азии? Этот вопрос был главным на повестке дня недавней международной конференции в Ташкенте. Её инициатор, Узбекистан, призывает расширять сотрудничество между странами региона, в котором живут более двух миллиардов человек.

По словам директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдора Арипова, Узбекистан предложил не фокусироваться на проблемах и противоречиях, а сосредоточиться на проектах развития в сферах торговли, транспорта, на развитии инфраструктуры и туризма.

На конференцию приехали делегации из Центральной и Южной Азии, России (во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым), США, ЕС, а также — представители бизнес-сообщества.

Евросоюз представлял Жозеп Боррель Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:

«Когда мы говорим о связанности — речь идёт не только о бетоне и стали, не только о материальной инфраструктуре, но также о цифровой революции, об организации контактов между людьми».

Участники обсуждали, как сделать регион еще более привлекательным для международных инвесторов. В панельных дискуссиях речь шла о вопросах транспортных коммуникаций, торговли, культуры.

Поднимался на конференции и вопрос о будущем Афганистана. Исматилла Иргашев, специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану считает, что превращение этой страны в «наземный мост» между Центральной и Средней Азией поможет достичь в неё национального согласия.

Узбекистан выступает за расширение регионального сотрудничества и инфраструктурных проектов. Один из таких проектов — строительство новой линии электропередач Сурхан — Пули-Хумри, которая будет поставлять электроэнергию в Афганистан. Как уточнил заместитель министра энергетики республики Шерзод Ходжаев, сейчас Узбекистан занимаем порядка 40% рынка, после завершения строительства ЛЭП объём поставок увеличится в 2,5 раза.

Диверсификация транспортных маршрутов — одна из ключевых задач для не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии.

Связав Центральную и Южную Азию, мы решим очень важную задачу. Таким образом внутриконтинентальные страны, как, например Узбекистан, получат выход к морским портам и станут частью глобальной цепи поставок и торговой сети. Ким Ён Тэ генеральный секретарь Международного транспортного форума

Узбекистан прокладывает новые транспортные коридоры и инициировал еще один глобальный проект — строительство железной дороги через Афганистан в Пакистан. Соединив Южную и Центральную Азию, дорога Мазари-Шариф—Кабул—Пешавар станет стимулом для афганской экономики и экономики всего региона, откроет не имеющим выхода к морю среднеазиатским странам прямой путь к пакистанским морским портам, и дальше — в Индию. «Если вы посмотрите на карту, — комментирует Элдор Арипов, — то увидите, что Узбекистан и страны Центральной Азии получат фактически кратчайший путь к морским коммуникациям».

Предприниматель из Узбекистана Амрулло Садуллох говорит, что перспектива появления новой железной дороги открывает бизнесу невероятные перспективы. Сейчас из-за сложной логистики он часто терпит убытки, импортируя и экспортируя товары:

«Когда мы привозим из Пакистана картошку, очень большой расход у нас бывает на логистику, поэтому товар уже очень дорогой. Дай Бог, что дорога эта откроется, для нашей страны Узбекистана это очень выгодно, для Афганистана выгодно и для Пакистана тоже очень хорошо».

Одна из задач, озвученных на Ташкентской конференции, — восстановить торговые пути, которые издревле связывали страны Центральной и Южной Азии.