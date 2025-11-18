Проверка фактов: Действительно ли Германия ускоряет процесс натурализации?

В социальных сетях появились заявления о том, что Германия ускорила процесс натурализации иностранцев.

Так, например, недавно всплыл ролик, в котором Алиса Вайдель из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), выступая в июле перед общественным вещателем ARD, утверждает, что иностранцы в Германии проходят "турбо-натурализацию".

"Турбо-натурализация одним щелчком мыши, вам даже не нужно больше знать немецкий язык. Разве это политика для нашей страны? Я так не думаю", - говорит Вайдель в видеоролике. Политик также указывает на квоту, установленную Региональным иммиграционным управлением Берлина, на завершение 40 000 случаев натурализации в 2025 году.

Вызвал переполох и известный рэпер Capital Bra (Капитал Бра). Он заявил, что вновь обрел симпатию к AfD. Объясняя причину, музыкант украинского происхождения сказал, что ему отказали в получении немецкого паспорта. Затем он заявил: "Внезапно люди приезжают сюда, живут здесь месяц и получают немецкий паспорт".

"Турбо-натурализация"?

Большинство недостоверных утверждений о процессе натурализации в Германии связано с решением бывшего правительства реформировать законодательство, касающееся процесса получения немецкого гражданства.

В 2024 году закон, принятый трехпартийной коалицией социал-демократов (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), позволил иностранцам в Германии получить немецкий паспорт без отказа от предыдущего гражданства, а также сократил срок проживания в стране с восьми до пяти лет.

Ранее Германия не допускала двойного гражданства для выходцев из стран, не входящих в ЕС. Это означало, что иностранцы, желающие стать гражданами Германии, должны были отказаться от своего предыдущего гражданства, за исключением особых случаев.

Однако, вопреки утверждениям, в этом процессе действуют строгие правила: иностранцы должны легально проживать в Германии в течение пяти лет, иметь постоянный вид на жительство, доказать, что они могут финансово себя обеспечивать, и сдать языковой экзамен (уровень B1) и тест на натурализацию.

Кроме того, они обязаны: не иметь судимости, заявить о своей приверженности демократическим ценностям Германии, должны признавать ответственность Германии за преступления, совершенные нацистами, и признавать право Израиля на существование.

Также в 2024 году правительство ввело "ускоренную" процедуру получения гражданства для иностранцев, которые исключительно хорошо интегрировались в общество. Эти иностранцы могли стать гражданами Германии всего через три года проживания в стране, если они владеют немецким языком на уровне C1 или выше и демонстрируют результаты выше среднего в работе, учёбе или волонтёрской деятельности, а также соответствуют всем остальным требованиям.

Эта "ускоренная процедура" или "турбонатурализация" была отменена в октябре 2025 года голосованием в Бундестаге коалицией Христианско-демократического союза (ХДС) и СДПГ. Это означает, что заявления Вайдель, прозвучавшие в ролике, устарели.

Тем не менее, лишь немногие иностранцы, проживающие в Германии, когда-либо пользовались так называемой ускоренной процедурой: данные Германского статистического управления показывают, что в 2024 году только 7% всех натурализаций проходили по этому пути.

Существует ли квота на дела по натурализации?

Одно из утверждений Вайдель о цели в 40 000 натурализаций, установленной берлинским иммиграционным ведомством (LEA), действительно верно.

В январе этого года сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер объявила, что земля превысила прошлогодний целевой показатель в 20 000 натурализаций.

Однако утверждение Вайдель лишено контекста. В январе 2024 года все процедуры натурализации в Берлине были централизованы и обрабатывались одним ведомством. Ранее заявления о натурализации обрабатывались ведомствами 12 округов Берлина.

В этих офисах накопилось около 40 000 необработанных дел. Таким образом, высокие целевые показатели, установленные офисом, отчасти объяснялись необходимостью ликвидации накопившихся дел, а не отсутствием регулирования в отношении обработки немецких паспортов для иностранцев, как предполагала Вайдель.

По данным LEA, офис также завершил цифровизацию своих систем к середине 2024 года, что позволило значительно ускорить процесс и объяснить значительный рост числа обработанных заявлений к концу 2024 года и прогнозируемый рост в 2025 году.

Однако в целом число людей, получающих немецкое гражданство, в последние годы действительно увеличилось. В прошлом году Германия предоставила более 290 000 гражданств, что на 46% больше, чем годом ранее.

По крайней мере часть этого роста объясняется числом сирийцев, получивших право на натурализацию в 2023 или 2024 году. Большинство сирийцев прибыли в Германию в качестве беженцев в 2015 и 2016 годах.

Можно ли получить немецкий паспорт за один месяц?

Вопреки утверждению Capital Bra, получить немецкий паспорт иностранцу за месяц невозможно.

Стандартным требованием для получения немецкого гражданства является легальное проживание в Германии не менее пяти лет.

Хайди Шайрер, юрист, специализирующаяся на натурализации, рассказала корреспонденту Euronews, что существует только одно исключение: супруги граждан Германии могут начать процесс натурализации после трёх лет проживания в стране, при условии, что они состоят в браке не менее двух из этих лет.

Есть и другие случаи, когда можно обосновать ускорение сроков рассмотрения заявлений о натурализации.

"Например, если кто-то из Польши хочет присоединиться к сборной Германии по футболу, а чемпионат мира или Европы состоится через полгода, это юудет считаться уважительной причиной", — пояснила Шайрер.

"Еще один пример: человек, который собирается стать государственным служащим. Некоторые правила для государственных служащих в следующем году ужесточаются, и многие хотят быстро натурализоваться, чтобы их могли назначить", — сказала юрист. "Это также причина для ускорения".

Лица, проживающие за рубежом и являющиеся потомками граждан Германии, также могут подать заявление на получение гражданства, но этот процесс регулируется другими правилами и по-прежнему не позволяет получить гражданство за один месяц.

Подавляющее большинство иностранцев, желающих подать заявление на натурализацию, обязано выполнить требование, касающееся пятилетнего проживания в стране.