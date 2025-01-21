В своей первой речи в качестве 47-го президента США, Дональд Трамп сделал несколько ложных и вводящих в заблуждение заявлений. Некоторые из них относятся к его первому президентскому сроку.

Вот краткое изложение некоторых наиболее вопиющих утверждений.

Нет, Байден не подписывал помилование 33 убийц

В своей речи в зале Эмансипации Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден помиловал "33 убийц - абсолютных убийц, самых страшных убийц", которые находились в камере смертников.

Это неправда: 23 декабря уходящий президент заявил, что смягчит приговоры 37-ми из 40 приговорённых, находящихся в федеральной камере смертников, заменив "высшую меру" на пожизненное заключение.

Смягчение приговора не то же самое, что помилование: человек по-прежнему осуждён, но приговор ему смягчён.

"Смягчения приговоров соответствуют мораторию, который моя администрация ввела на приведение в исполнение "высшей меры" наказания на федеральном уровне в случаях, не связанных с терроризмом и массовыми убийствами на почве ненависти", - сказал тогда Байден.

Этот шаг сохранил жизнь людей, осуждённых за убийства, включая убийства полицейских и военных, тех, кто участвовал в смертоносных ограблениях банков или сделках с наркотиками, а также за убийства охранников или заключенных в федеральных учреждениях.

Трое федеральных заключённых, которые не были помилованы и кому сейчас грозит казнь, это:

- Диланн Руф, совершивший в 2015 году расистское убийство девяти чернокожих прихожан церкви Mother Emanuel AME в Чарльстоне, Южная Каролина;

- террорист Джохар Царнаев, совершивший взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году;

- Роберт Бауэрс, смертельно ранивший 11 прихожан питтсбургской синагоги Tree of life в 2018 году, что стало самым кровавым антисемитским нападением в истории США.

Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Зале эмансипации в Капитолии после церемонии инаугурации, Вашингтон, 20 января 2025 г. Jasper Colt/USA TODAY NETWORK

Нет, президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы

В своем выступлении в Зале эмансипации Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года, на которых он проиграл Джо Байдену, были "полностью сфальсифицироваными".

Никаких доказательств того, что это так, найдено не было. Власти, проверившие результаты выборов, включая генерального прокурора самого Трампа, пришли к выводу, что выборы были честными.

Байден победил в коллегии выборщиков, получив 306 голосов против 232 за Трампа. По итогам народного голосования перевес составил более 7 миллионов бюллетеней. Пересчёт голосов в ключевых штатах подтвердил победу Байдена. Судебные иски, попытавшиеся оспорить результаты, ни к чему не привели.

Трамп повторил необоснованное утверждение об иммигрантах

В своей инаугурационной речи 47-й президент-республиканец заявил, что предыдущее правительство демократов "не способно защитить наших великолепных, законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам со всего света, многие из которых находились в тюрьмах и психиатрических клиниках и незаконно проникли в нашу страну".

Нет никаких доказательств того, что другие страны отправляют своих преступников или душевнобольных через границу.

Трамп часто повторял это утверждение во время последней предвыборной кампании.

Китай не управляет Панамским каналом

Говоря о намерении вернуть США Панамский канал, Трамп в инаугурационной речи заявил, что "за американские суда взимается очень высокая плата и с ними не обращаются справедливо ни в каком виде, и это касается в том числе ВМС Соединенных Штатов. И, прежде всего, Панамским каналом управляет Китай".

Официальные лица в Панаме опровергли заявления Трампа о том, что США выставляют завышенные счета и что Китай управляет каналом. Рикаурте Васкес, управляющий каналом, заявил в интервью AP, что "в тарифах нет никакой дискриминации". "Правила ценообразования едины для всех, кто проходит через канал, и чётко определены", - подчеркнул он.

Управляющий также заявил, что КНР не управляет каналом, отметив, что китайские компании, работающие в портах на обоих концах канала, входили в состав гонконгского консорциума, который выиграл тендер в 1997 году.

Васкес добавил, что американские и тайваньские компании управляют и другими портами вдоль канала. Он подчеркнул, что канал не может предоставлять особый режим судам под флагом США из-за договора о нейтралитете.

По его словам, просьбы об исключениях обычно отклоняются, поскольку процесс чётко прописан и не допускает вариаций. Единственное исключение в договоре о нейтралитете - это американские военные корабли, которые получают ускоренный проход.

Трамп, жалуясь на растущие сборы за транзит судов, отказался исключить применение военной силы для захвата контроля над каналом.

США построили канал в начале 1900-х, когда искали способ облегчить транзит торговых и военных судов между своими побережьями. Вашингтон передал контроль над каналом Панаме 31 декабря 1999 года в соответствии с договором, подписанным в 1977 году президентом-демократом Джимми Картером.

США не расщепили атом первыми

Трамп утверждал, что американцы "расщепили атом". Он заявил об этом, перечисляя, что именно США "пересекли пустыни, поднялись на горы... запустили человечество в небеса и поместили вселенную человеческих знаний в ладонь человеческой руки".

Лауреат Нобелевской премии новозеландский физик Эрнест Резерфорд, известный как отец ядерной физики, считается многими первым, кто сознательно расщепил атом. Он искусственно вызвал ядерную реакцию в 1917 году, когда он работал в университете Манчестера в Великобритании.

Это достижение также приписывается английскому учёному Джону Дугласу Кокрофту и ирландцу Эрнесту Уолтону, исследовавшим атом в 1932 году в британской лаборатории, созданной Резерфордом. Американцам это достижение не приписывается.

ЭрнестТомас Уолтон и Джон Кокрофт с Эрнестом Резерфордом у входа в Кавендишскую лабораторию в Кембридже, Великобритания, 2 мая 1932 г. Len Puttnam/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

На веб-сайте Управления истории и ресурсов наследия Министерства энергетики США Кокрофт и Уолтон приписывают себе эту веху, хотя там описываются более ранние достижения Резерфорда, а именно: составление карты структуры атома, описание центрального ядра и определение протона.

Новозеландский политик Ник Смит, мэр города Нельсон, где Резерфорд родился и получил образование, сказал, что был "немного удивлен" этим утверждением.

"Новаторские исследования Резерфорда в области радиосвязи, радиоактивности, структуры атома и сверхзвуковых технологий проводились в Кембриджском и Манчестерском университетах в Великобритании и в Университете Макгилла в Монреале, Канада", - написал Смит в Facebook.

Смит заявил, что пригласит следующего посла США в Новой Зеландии посетить мемориал, где родился Резерфорд, "чтобы мы могли сохранить точную историческую запись о том, кто первым расщепил атом".