Полиция Финляндии подозревает танкер "теневого флота" РФ в обрыве силового кабеля Estlink 2

В четверг стало известно, что также вышли из строя три подводных телекоммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией.

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Новые инциденты с кабелями произошли в Балтийском море.

В четверг стало известно, что вышли из строя три подводных телекоммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией.

Эстонское издание Postimees сообщает, что компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии сообщает, что причины неисправностей пока неизвестна и компании с привлечением соответствующих ведомств занимаются их выяснением, а также ремонтом кабелей.

Обрыв Estlink 2

В среду днем произошел обрыв силового кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию по дну Балтийского моря.

Полиция Финляндия в четверг на специальной пресс-конференции сообщила, что в этом инциденте подозревается нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который по данным финских властей, входит в "теневой флот" РФ.

Предполагается, что кабель оборвался в результате воздействия якоря.

По данным полиции, на якорях судна были обнаружены визуальные доказательства.

Танкер Eagle S был остановлен и находится в территориальных водах Финляндии, что дает властям право действовать и собирать улики.

С экипажем проведена беседа. В полиции также сообщили, что помимо силового кабеля, были повреждены четыре телекоммуникационных кабеля.

"С помощью наших методов измерения мы установили, что подводный силовой кабель поврежден на финской стороне", - заявил глава операционного отдела компании-оператора Fingrid Арто Пахкин.

Ранее в интервью финским СМИ он заявил, что "нельзя исключать возможность саботажа".

Подготовка к ремонту кабеля уже началась, а сами ремонтные работы займут несколько месяцев, сообщает компания Fingrid.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что пока не хочет делать вывод о том, что за инцидентом стоит Россия. Однако, по словам Орпо, теневые флоты действуют от имени России.

"Правительство делает все возможное, чтобы решить эту проблему. Суда "теневого флота" также представляют серьезную опасность для других стран Балтийского моря и остального ЕС", - цитирует премьера издание Yle.

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По словам Орпо, этот инцидент является результатом продолжающейся агрессии России в Украине.

Расследование инцидента

Расследование проводят береговая охрана и центральное управление криминальной полиции Финляндии совместно с эстонским оператором Elering и эстонскими властями.

"Необходимо уметь предотвращать риски, исходящие от судов, принадлежащих к российскому "теневому флоту", - заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По данным финского издания Yle, в момент повреждения подводного кабеля Estlink 2 в районе инцидента находился нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. По данным службы слежения Marinetraffic, судно, о котором идет речь, явно замедлило ход примерно в тот момент, когда было обнаружено повреждение кабеля; нефтяной танкер следовал из Санкт-Петербурга в Египет.

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По оценкам британского издания о морских перевозках Lloyd's List, танкер Eagle S является частью так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть.

По данным финских СМИ, районе инцидента в момент аварии также находился контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга.

Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет (СДПЭ) заявил, что "в настоящий момент нельзя исключать внешнего вмешательства".

Правительства Финляндии и Эстонии заявляют, что надежность энергоснабжения потребителей обеспечена несмотря на сбой.

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Длина поврежденного кабеля Estlink 2 составляет 170 километров, из которых 14 километров приходится на воздушные линии в Финляндии, 145 километров - на подводные кабели, проложенные по дну Финского залива, и около 12 километров - на подземные кабели в Эстонии.

В четверг эстонская компания-оператор Elering сообщила, что совместно с Fingrid продолжает непрерывно работать над выявлением места повреждения на линии EstLink, команды системных операторов всю ночь занимались определением точного места аварии.