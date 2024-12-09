Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

После торжественного открытия Нотр-Дам Макрону предстоит возвращение к реальности

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает в соборе Нотр-Дам, когда культовый собор Франции впервые официально открывает свои двери
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает в соборе Нотр-Дам, когда культовый собор Франции впервые официально открывает свои двери Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Торжественное открытие в выходные пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери стало редкой передышкой для президента Франции, отмечают обозреватели. Страна переживает беспрецедентный институциональный кризис, Эммануэль Макрон остаётся крайне непопулярным среди сограждан.

Торжественное открытие в эти выходные пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери стало редкой передышкой для президента Франции, отмечают обозреватели.

Страна переживает беспрецедентный институциональный кризис. И хотя церемония впечатлила присутствовавших в Париже мировых лидеров, включая вновь избранного президента США, Эммануэль Макрон остаётся крайне непопулярным среди сограждан.

Долгожданное открытие главного столичного собора и одной из главных парижских достопримечательностей, восстановленного после пожара в апреле 2019 года, было омрачено голосованием о недоверии в Национальной ассамблее, в результате которого в среду пало правительство Мишеля Барнье.

Дипломатический тур де форс

Президент Франции надеялся, что празднование укрепит его авторитет за рубежом. В Елисейском дворце говорят о дипломатическом триумфе, поскольку именно в Париж Дональд Трамп совершил свою первую зарубежную поездку после победы на выборах.

Здесь Эммануэль Макрон принял Трампа и украинского президента Зеленского в рамках трёхсторонней встречи, в надежде убедить 47-го президента США продолжать помощь Украине, противостоящей вот уже три года полномасштабному вторжению РФ.

В пятницу Трамп заявил, что Украине, "вероятно", следует ожидать сокращения американской помощи, когда он вернётся к власти.

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Елисейском дворце, Париж, 7 декабря 2024 г.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Елисейском дворце, Париж, 7 декабря 2024 г. Sarah Meyssonnier/AP

"Он очень слаб на внутренней арене, поэтому компенсирует это международным авторитетом, пригласив на церемонию так много глав государств", - сказал в интервью Euronews профессор геополитики бизнес-школы ESSEC Чедомир Несторивич.

В интервью французскому телеканалу BFM, Доминик де Вильпен - бывший премьер-министр Франции при Жаке Шираке, поздравил Эммануэля Макрона с тем, что он "не упустил возможность" хоть как-то дать просиять Франции. Более того, обещание Макрона восстановить Нотр-Дам всего за пять лет было рискованной ставкой, в которую мало кто верил, добавил он.

"Возможно, это единственный положительный момент, который люди запомнят из двух сроков его президентства, - отмечает со своей стороны Чедомир Несторович. - Вот почему это было так важно для него".

Возвращение к реальности

После дипломатического балета Макрон возобновил переговоры с лидерами партий. В понедельник он встречается с главами Партии зелёных, коммунистов, независимой парламентской группы LIOT (libertes, independants, outre-mer et territoires).

Председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве в интервью французским СМИ призвала к "быстрому назначению премьер-министра".

Представители леворадикальной партии "Непокорённая Франция" (LFI) отклонили приглашение президента и призвали его уйти в отставку.

Многие винят главу государства в царящем в стране хаосе после того, как он распустил парламент из-за проигрыша его партии ультраправым на июньских выборах в Европарламент.

Французский лидер тогда обосновал решение об объявлении внеочередных выборов тем, что нация нуждается в "прояснении". Но вместо ясности Франция с лета пребывает в тупике: без явного большинства и особых перспектив, подчёркивают наблюдатели.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Папа римский прибыл на Корсику с "историческим" визитом

В Валенсии простились с жертвами наводнений

Восставший из пепла: в Париже вновь открыли Собор парижской Богоматери