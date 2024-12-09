После торжественного открытия Нотр-Дам Макрону предстоит возвращение к реальности

Торжественное открытие в эти выходные пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери стало редкой передышкой для президента Франции, отмечают обозреватели.

Страна переживает беспрецедентный институциональный кризис. И хотя церемония впечатлила присутствовавших в Париже мировых лидеров, включая вновь избранного президента США, Эммануэль Макрон остаётся крайне непопулярным среди сограждан.

Долгожданное открытие главного столичного собора и одной из главных парижских достопримечательностей, восстановленного после пожара в апреле 2019 года, было омрачено голосованием о недоверии в Национальной ассамблее, в результате которого в среду пало правительство Мишеля Барнье.

Дипломатический тур де форс

Президент Франции надеялся, что празднование укрепит его авторитет за рубежом. В Елисейском дворце говорят о дипломатическом триумфе, поскольку именно в Париж Дональд Трамп совершил свою первую зарубежную поездку после победы на выборах.

Здесь Эммануэль Макрон принял Трампа и украинского президента Зеленского в рамках трёхсторонней встречи, в надежде убедить 47-го президента США продолжать помощь Украине, противостоящей вот уже три года полномасштабному вторжению РФ.

В пятницу Трамп заявил, что Украине, "вероятно", следует ожидать сокращения американской помощи, когда он вернётся к власти.

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Елисейском дворце, Париж, 7 декабря 2024 г. Sarah Meyssonnier/AP

"Он очень слаб на внутренней арене, поэтому компенсирует это международным авторитетом, пригласив на церемонию так много глав государств", - сказал в интервью Euronews профессор геополитики бизнес-школы ESSEC Чедомир Несторивич.

В интервью французскому телеканалу BFM, Доминик де Вильпен - бывший премьер-министр Франции при Жаке Шираке, поздравил Эммануэля Макрона с тем, что он "не упустил возможность" хоть как-то дать просиять Франции. Более того, обещание Макрона восстановить Нотр-Дам всего за пять лет было рискованной ставкой, в которую мало кто верил, добавил он.

"Возможно, это единственный положительный момент, который люди запомнят из двух сроков его президентства, - отмечает со своей стороны Чедомир Несторович. - Вот почему это было так важно для него".

Возвращение к реальности

После дипломатического балета Макрон возобновил переговоры с лидерами партий. В понедельник он встречается с главами Партии зелёных, коммунистов, независимой парламентской группы LIOT (libertes, independants, outre-mer et territoires).

Председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве в интервью французским СМИ призвала к "быстрому назначению премьер-министра".

Представители леворадикальной партии "Непокорённая Франция" (LFI) отклонили приглашение президента и призвали его уйти в отставку.

Многие винят главу государства в царящем в стране хаосе после того, как он распустил парламент из-за проигрыша его партии ультраправым на июньских выборах в Европарламент.

Французский лидер тогда обосновал решение об объявлении внеочередных выборов тем, что нация нуждается в "прояснении". Но вместо ясности Франция с лета пребывает в тупике: без явного большинства и особых перспектив, подчёркивают наблюдатели.