Восставший из пепла: в Париже вновь открыли Собор парижской Богоматери

Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Один из главных монуметов французской столицы оставался закрытым пять лет, после разрушительного пожара 2019 года.

Символический тройной стук - так архиепископ Парижа Лоран Юльриш официально объявил о новом открытии Собора парижской Богоматери. Шедевр готики, один из главных монуметов французской столицы оставался закрытым пять лет, после разрушительного пожара 2019 года.

Торжественная церемония стала личным триумфом президента Франции Эммануэля Макрона, переживающего острый политический кризис внутри страны. В своем обращении Макрон выразил "признательность от имени французского народа" всем тем, кто спас и помог восстановить Нотр-Дам". Пожертвования на восстановление собора были отправлены со всех концов земли, а в восстановительных работах участвовали специалисты из многих стран.

На торжественное открытие Нотр-Дама приехали около полутора тысяч почетных гостей, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, первая леди США Джилл Байден, принц Уэльский Уильям, президент Украины Владимир Зеленский.

Первая месса и освящение нового алтаря состоятся сегодня.

В течение следующей недели в Нотр-Даме будут проходить специальные службы будут посвященые тем, кто работал на стройке, жертвовал деньги, волонтёрам, ассоциациям и пожарным.

13 декабря в собор вернётся терновый венец, который, согласно Евангелиям, был возложен на голову Иисуса Христа перед его распятием.

