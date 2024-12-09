В Валенсии простились с жертвами наводнений

В кафедральном соборе Валенсии состоялась заупокойная месса в память о 222 погибших в результате разрушительных наводнений на востоке и юге Испании.

На церемонии присутствовали сотни родственников погибших, высокопоставленные испанские политики, а также король Фелипе VI и королева Летисия, которых собравшиеся встретили аплодисментами.

Во время своей проповеди архиепископ Энрике Бенавент призвал не забывать о тех, кто потерял дом, работу или был вынужден прервать учёбу, а также отметил солидарность тысяч волонтёров и государственных служащих со всей страны, помогавших бороться с последствиями стихийного бедствия.

Премьер-министр Педро Санчес на панихиду не приехал. Центральное правительство представляли министры финансов, территориальной политики и высшего образования.

Испанские СМИ сравнили с "политическим перемирием" церемонию, объединившую представителей как правящих социалистов, так и оппозиционной Народной партии, которые уже 5 недель перекладывают друг на друга ответственность за трагедию.

Снаружи атмосфера была несколько иной. В толпе раздавались крики: "Убийцы".

Члены одной из ассоциаций пострадавших заявили, что отказываются "находиться под одной крышей" с политиками, которые "пришли в церковь, чтобы очистить свой имидж, запятнанный грязью" после хаотичного и непродуманного, по их мнению, управления ЧП.