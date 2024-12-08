Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Шторм "Дарраг": двое человек погибли, тысячи домов остались без света

Автомобиль под поваленным деревом в Ливерпуле, 7 декабря 2024 года
Автомобиль под поваленным деревом в Ливерпуле, 7 декабря 2024 года Авторское право  Peter Byrne/PA
Авторское право Peter Byrne/PA
By Euronews и AP
Опубликовано
Порывы ветра достигали 149 километров в час, утром в субботу власти разослали по телефону экстренное предупреждение примерно трем миллионам семей в Уэльсе и юго-западной Англии.

Два человека погибли, а сотни тысяч остались без электричества в Великобритании и Ирландии из-за сильных ветров и ливней, вызванных штормом "Дарраг".

Порывы ветра достигали 149 километров в час, в субботу рано утром власти разослали по телефону экстренное предупреждение примерно трем миллионам семей в Уэльсе и юго-западной Англии.

Это оповещение, сопровождавшееся громким звуком, похожим на сирену, предупреждало людей оставаться в помещениях. Оно было отправлено на все мобильные телефоны в районах, затронутых штормом.

На северо-западе Англии 40-летний мужчина погиб, когда дерево упало на его фургон, ехавший по шоссе. Еще один человек был убит упавшим деревом в районе Эрдингтон в Бирмингеме.

Главное метеорологическое бюро Великобритании, Met Office, выпустило красное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в пятницу. В субботу вечером в соцсети X оно сообщило, что шторм уйдет к востоку в воскресенье утром, но предупредило, что ветреная погода все еще сохранится на большей части страны.

Тысячи домов, в том числе в Северной Ирландии, Уэльсе и западной Англии, оставались без электричества в течение ночи.

Волны, вызванные штормом "Дарраг", в Уэльсе
Волны, вызванные штормом "Дарраг", в Уэльсе Ben Birchall/PA

Из-за сильного ветра были закрыты основные автомагистрали и мосты по всей стране, приостановлено движение поездов.

В Ирландии почти 400 000 домов, ферм и предприятий остались без электричества из-за шторма.

Некоторые рейсы в аэропорту Дублина также были отменены.

