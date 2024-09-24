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Посол Ливана: «Израильские бомбардировки угрожают существованию страны»

Фади Хаджали - посол Ливана в Европейском союзе, Бельгии и Люксембурге
Фади Хаджали - посол Ливана в Европейском союзе, Бельгии и Люксембурге Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Vincenzo Genovese
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Посол Ливана обвиняет Израиль в развязывании «войны против мирных жителей»

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Израильские обстрелы и бомбардировки несут угрозу самому существованию Ливана: об этом посол страны в Евросоюзе, Фади Хаджали, заявил в интервью Euronews.

За два дня бомбардировок погибли более 500 человек — в дополнение к сотням пострадавших в результате взрывов устройств связи на прошлой неделе, и международное сообщество опасается эскалации конфликта во всём ближневосточном регионе.

Фади Хаджали, посол Ливан в ЕС:

«Происходящее угрожает самому существованию Ливана. Число жертв за один-единственный день просто чудовищно, это нечто неслыханное для Ливана. Мы надеемся, что международное сообщество сплотится и попытается добиться прекращения боевых действий, немедленного прекращения».

Израильские военные утверждают, что наносят удары исключительно по объектам, связанным с движением «Хезболлах». Её боевики, в свою очередь, регулярно обстреливают севере Израиля, в том числе города и другие гражданские объекты.

По мнению же посла, именно Израиль намеренно ведёт войну против мирного населения.

Фади Хаджали, посол Ливан в ЕС:

«Израильский нарратив неверен, потому что сегодня война идёт против страны, против людей, против мирных жителей. Для нас главный вопрос заключается в том, чтобы прекратить эту войну. Мы должны остановить её прямо сейчас. В условиях вопиющего израильского нападения и агрессии против нашей страны мы все должны объединиться и осудить происходящее».

Посол благодарит Европейский союз за экономическую поддержку и заявления с осуждением действий Израиля. Но дипломат считает необходимым сделать и следующий шаг — объявить санкции.

Фади Хаджали, посол Ливан в ЕС:

«Совершенно очевидно, что против Израиля должны быть введены санкции. Нужно серьёзно изучить преступления, совершённые Израилем. Международный суд ООН говорил об этом по крайней мере в двух заключениях. Есть разные возможности того, как поступить. Институты ЕС и европейские страны могут и ввести санкции против Израиля; а если нет, то, по крайней мере, нужно пересмотреть все аспекты отношений».

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