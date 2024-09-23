Зеленский посетил американский завод по производству боеприпасов

By Euronews и AP

Завод в Пенсильвании - одно из немногих предприятий в США, производящих 155-мм снаряды для гаубиц.

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В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании и поблагодарил рабочих, производящих гаубичные снаряды - один из самых необходимых боеприпасов для борьбы его страны с российскими сухопутными войсками.

"Именно в таких местах можно по-настоящему почувствовать, что демократический мир может победить, - написал он на своей страничке в X. - Спасибо таким людям - в Украине, в Америке и во всех странах-партнерах, - которые неустанно работают, чтобы обеспечить защиту жизни".

Завод в Скрэнтоне - одно из немногих предприятий в стране, производящих 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. За последний год производство увеличилось, и Украина уже получила от Вашингтона более 3 млн таких снарядов.

Визит Зеленского на предприятие открывает его насыщенную неделю в США. Во вторник и среду президент Украины выступит на ежегодном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а в четверг отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Считатся, что он попытается укрепить поддержку Украины.

Американцы украинского происхождения демонстрируют свою поддержку

Во второй половине дня, когда кортеж Зеленского подъехал к заводу боеприпасов, небольшая группа сторонников, размахивающих украинскими флагами, собралась неподалеку, чтобы выразить свою признательность за его визит.

"К сожалению, нам нужен такой завод, но он здесь, чтобы защищать мир, - сказала Вера Коваль-Крюсон, американка украинского происхождения в первом поколении, которая была среди тех, кто приветствовал кортеж Зеленского. - И я это очень хорошо чувствую".

По словам Веры, родители многих ее друзей работали на заводе по производству боеприпасов, и она назвала визит Зеленского "замечательным событием".

Kristina Ramanauskas waves a Ukrainian flag before President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy's motorcade arrives at the Scranton Army Ammunition Plant on Sunday Sept. 22, 2024. AP

60-летняя Лариса Салак, чьи родители также иммигрировали из Украины, сказала о том, как ей приятно, что Зеленский приехал поблагодарить рабочих. Однако, по ее словам, она расстроена тем, что финансирование обороны Украины разделило американцев, и даже некоторые ее друзья выступают против такой поддержки, говоря, что деньги должны тратиться внутри страны.

"Но они не понимают, что эти деньги не идут напрямую в Украину, - говорит Салак. - Они идут на американские заводы, которые производят, как здесь, например, боеприпасы. Так что эти деньги идут и американским рабочим. И многие люди этого не понимают".

В условиях, когда война идет уже третий год, Зеленский добивается от Вашингтона разрешения использовать ракетные системы большей дальности для стрельбы вглубь территории России.

Пока что ему не удалось убедить Пентагон и Белый дом ослабить эти ограничения.

Министерство обороны подчеркивает, что Украина уже может наносить удары по Москве с помощью беспилотников украинского производства, и сомневается в стратегических последствиях того, что ракета американского производства может поразить российскую столицу.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет "в состоянии войны" с США и их союзниками по НАТО, если они позволят Украине использовать свой потенциал дальнего радиуса действия.