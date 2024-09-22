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В Брюсселе обеспокоены насилием на Ближнем Востоке

Брюссель «крайне обеспокоен» насилием
Брюссель «крайне обеспокоен» насилием Авторское право Ariel Schalit/AP
Авторское право Ariel Schalit/AP
By Euronews
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал к прекращению огня.

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В то время как ливанская группировка «Хезболлах» выпустила более 100 ракет по Израилю, страны призвают к новым посредническим усилиям, чтобы положить конец растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Атака была совершена после израильского авиаудара, в результате которого в Бейруте погибли по меньшей мере 45 человек, включая высокопоставленных командиров группировки.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Брюссель «крайне обеспокоен» растущим «трансграничным насилием» между Израилем и «Хезболлах». «Необходимо срочно прекратить огонь», - сказал он.

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В столице Ливана сотни сторонников «Хезболлах» приняли участие в похоронах трех недавно убитых боевиков этой группировки.

Заместитель лидера «Хезболлах» Наим Кассем заявил на собрании, что группировка вступает в «бессрочную битву расплаты» с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетеньяху заявил о готовности "предпринять все необходимые меры для восстановления безопасности".

Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье призвало больницы на севере страны перевести свои операции в помещения с дополнительной защитой от ракетных обстрелов.

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