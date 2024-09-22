"Хезболлах" атаковала Израиль. Израиль нанес ответный удар

By Euronews

Впервые с начала конфликта ракеты шиитских боевиков долетели до Хайфы

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Израиль заявил, что нанес удар по сотням целей "Хезболлах" в Ливане после того, как боевики выпустили десятки ракет по северу Израиля минувшей ночью и ранним утром.

"Хезболлах" заявила, что атаковала военные объекты. Израильские военные публикуют кадры ударов шиитских боевиков по жилым домам и пишут, что сотни тысяч граждан провели ночь в укрытиях.

Пожарные и спасательные службы Израиля работают над тушением многочисленных пожаров, возникших в северных районах страны – Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. В Кирьят-Бялике повреждены два дома. Ранения получили три человека.

"Хезболлах" сообщила, что целью удара был военный завод в районе Хайфы.

Кроме того, минувшей ночью ливанская группировка запустила ракеты в сторону авиабазы Рамат-Давид на севере Израиля. Это самая дальняя цель, атакованная "Хезболлах" на территории Израиля с момента эскалации обстановки в октябре прошлого года, после нападения на юг Израиля палестинской террористической группировки ХАМАС. Израильские военные предупредили, что удары по боевикам и командирам "Хезболлах" "будут продолжаться и усиливаться".

Последняя эскалация последовала за операцией, в результате которой взорвались сотни пейджеров и раций "Хезболлах" на прошлой неделе. В пятницу Израиль заявил, что в результате его авиаудара по Бейруту погибли десятки высокопоставленных командиров "Хезболлах", включая Ибрагима Акиля, командующего элитным подразделением боевиков "Радван". Ливанские власти сообщили, что погибли 45 человек, в том числе трое детей.