Удар по Бейруту: число жертв растёт, среди них - командование спецназа "Хезболлах"

By Euronews

"Хезболлах" подтвердила гибель главы элитного подразделения "Радван" Ибрагима Акила и командующего военными операциями Ахмеда Махмуда Вахби

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Число погибших в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута возросло до 31 человека, сообщил в субботу министр здравоохранения Ливана.

По словам Фирасса Абиада, 68 человек получили ранения, из них 15 остаются в больнице. Министр добавил, что поисково-спасательные операции все еще продолжаются, и число жертв, вероятно, будет расти.

Редкий удар - самый смертоносный в ливанской столице со времен войны между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году - пришелся на густонаселенный южный район в пятницу днем в час пик, когда люди возвращались домой.

Израиль заявил, что уничтожил 11 боевиков "Хезболлах", включая Ибрагима Акиля, который возглавлял элитные силы "Радван". Члены боевой группы находились на совещании в подвале разрушенного здания.

Сотрудники службы спасения разбирают завалы на месте пятничного израильского удара в южном пригороде Бейрута, суббота, 21 сентября 2024 года. Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В пятницу "Хезболлах" объявила, что 15 ее боевиков, включая двух высших командиров Ахмеда Махмуда Вахби и Ибрагима Акиля, были убиты израильскими войсками.

Ливанские военные оцепили район, не позволяя людям подойти к разрушенному зданию.

В субботу утром медиа-бюро "Хезболлах" провело для журналистов экскурсию по месту авиаудара, где рабочие все еще разбирали завалы.

Министр общественных работ и транспорта Али Хамие сообщил журналистам на месте происшествия, что 23 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

В результате авиаудара на многолюдной улице Каим было разрушено восьмиэтажное здание с 16 квартирами и повреждено еще одно, примыкающее к нему.

Ракеты разрушили первое здание и пробили подвал второго, где проходила встреча представителей "Хезболлах".

Поврежденное здание на месте пятничного израильского удара в южном пригороде Бейрута, суббота, 21 сентября 2024 года. Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Смертоносный удар после интенсивной бомбардировки

Смертоносный удар был нанесен в пятницу через несколько часов после того, как "Хезболлах" начала одну из самых интенсивных бомбардировок северной части Израиля за почти год боевых действий, в основном нацеленных на израильские военные объекты. Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила большинство ракет "Катюша".

Боевики заявили, что последняя волна ракетных залпов была ответом на удары Израиля по южному Ливану. Однако это произошло через несколько дней после того, как в результате массовых взрывов пейджеров и раций "Хезболлах" погибли по меньшей мере 37 человек, включая двух детей, около 2900 человек получили ранения.

Министр здравоохранения Ливана заявил в субботу, что больницы по всей стране заполнены ранеными.

Израиль не подтвердил и не опроверг причастность к нападению, которое ознаменовало собой серьезную эскалацию за последние 11 месяцев тлеющего конфликта на границе между Израилем и Ливаном.

Израиль и "Хезболлах" регулярно обмениваются ударами с тех пор, как 7 октября нападение ХАМАС на юг Израиля привело к началу разрушительного наступления израильских войск в Газе. Однако предыдущие трансграничные атаки в основном наносили удары по эвакуированным северным районам Израиля и менее населенным частям южного Ливана.

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Ранее на этой неделе кабинет безопасности Израиля заявил, что прекращение атак "Хезболлах" на севере страны, чтобы жители могли вернуться в свои дома, теперь является официальной целью войны, поскольку рассматривается возможность проведения более масштабной военной операции в Ливане, которая может привести к тотальному конфликту.

Израиль направил мощные боевые силы к северной границе.

Удары, наносимые по принципу "око за око", заставили десятки тысяч людей эвакуироваться из своих домов как на юге Ливана, так и на севере Израиля.

Призывы ООН и заявления Ирана

Организация Объединенных Наций призвала к миру на фоне эскалации напряженности между Бейрутом и Тель-Авивом.

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Мы призываем все стороны к немедленной деэскалации. Все должны проявлять максимальную сдержанность. Мы также призываем стороны немедленно вернуться к режиму прекращения боевых действий и полностью выполнить резолюцию 1701 Совета Безопасности. Регион находится на грани катастрофы Стефан Дюжаррик пресс-секретарь Генерального секретаря ООН

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если страны Ближнего Востока объединят усилия, "Израиль не сможет продолжать свои преступления" по всему региону.

Высказывания президента прозвучали на ежегодном военном параде в Тегеране, где демонстрировались новейшие образцы военного оружия - беспилотники Shahed и гиперзвуковые ракеты.