Греция: с пассажиров круизных лайнеров будут брать больше денег

За высадку в греческих портах пассажирам круизных лайнеров придётся заплатить до 20 евро. Власти утверждают, что дополнительные сборы помогут разгрузить самые "горячие" туристические направления.

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Туристический сезон в Греции бьёт все рекорды. Ожидается, что в целом за год страну посетят более 32 миллионов человек. На доходах от туристов держится греческая экономика, но популярность средиземноморской страны у отдыхающих также испытывает на прочность её инфраструктуру.

Поскольку миллионы людей посещают греческие острова на круизных лайнерах, правительство решило ввести сбор размером до 20 евро в таких перегруженных портах, как Миконос и Санторини.

Это делается для того, чтобы регулировать турпоток и обеспечить "более качественное обслуживание".

"Везде будет введён сбор, необязательно 20 евро, в каждом направлении может взыматься символическая плата, как сборы в новых отелях, – отмечает Эвангелос Кириазопулос, секретарь по судоходству и портам. – Речь идёт о поддержке существующей инфраструктуры. Например, раньше порт Салоник почти не принимал круизных судов, в этом году их было 80-90 ".

Кроме того, греческие суда теперь должны соответствовать новым правилам ЕС и использовать более экологичное – и более дорогое – топливо.

Расходы на "декарбонизацию" морских маршрутов тоже переложат на пассажиров.

Из Афин передаёт корреспондент Euronews Симела Тухтиду: "Стоимость топлива –самый важный фактор при определении цены на билеты на паром. Согласно новым европейским правилам, с мая 2025 года стандартные суда в Греции должны будут использовать топливо с низким содержанием серы, что ещё больше увеличит расходы судоходной отрасли".

"Все греческие суда должны соответствовать своду правил FuelEU, согласно которому вы должны либо найти топливо с очень низким содержанием CO₂, либо платить штраф за "углеродный след". Согласно проведённому исследованию, дополнительные расходы для греческого судоходства составят около 320 миллионов евро в год. Это приведёт к повышению цен на билеты более чем на 15%", – пояснил Дионисис Теодоратос, глава Ассоциации предприятий пассажирского судоходства.

Греческое правительство заявляет, что все дополнительные доходы от туризма будут направляться в местные бюджеты.