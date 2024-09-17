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Сторонники фон дер Ляйен недовольны кандидатами в еврокомиссары

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, представляет новых членов своей команды
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, представляет новых членов своей команды Авторское право Dati Bendo/EC
Авторское право Dati Bendo/EC
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Левоцентристам не нравится, что еврокомиссию «уводит вправо»

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Выбор итальянца Раффаэле Фитто на должность одного из шести вице-председателей Еврокомиссии раскритиковали большинство политических групп, поддерживающих Урсулу фон дер Ляйен.

Социалистам, либералам и «зелёным» не нравится, что высокий пост займёт представитель группы Европейских консерваторов и реформистов, которую считают ультраправой. Щекотливости добавляет и тот факт, что Фитто считается верным союзником итальянского премьера Джорджи Мелони, а у неё, по мнению экспертов, отношения с фон дер Ляйен в ходе и после выборов заметно разладились.

Ираче Гарсия Перес, председатель Социалистов и демократов:

«Что касается вице-председательства со стороны ЕКР, председатель фон дер Ляйен прекрасно знает нашу негативную позицию. В любом случае, сейчас начинается процесс слушаний, и в ходе этой работы мы должны оценить потенциал, знания и проевропейскую позицию каждого комиссара, включая итальянского. И после этого мы выскажем окончательную позицию по этой теме».

Сторонники фон дер Ляйен подчёркивают, что выдвижение Фитто отнюдь не станет для них «красной чертой» и не заставит отказаться от поддержки переизбранной главе Еврокомиссии. Но к обсуждению его кандидатуры левоцентристские евродепутаты подойдут особенно тщательно.

Валери Айер, председатель Renew Europe:

«Вместе с группой Renew Europe мы уже обращали внимание на политический выбор Урсулы фон дер Ляйен. Она подтвердила его, и мы приняли это к сведению. Теперь настало время слушаний, и мы предъявим реальные требования к господину Фитто, как и ко всем кандидатам. Мы будем рассматривать кандидатов на основе их навыков, их проевропейской приверженности и независимости от позиции выдвинувших их стран».

Представители «Зелёных» обеспокоены тем, что Еврокомиссию в целом «уводит вправо» — они высказывают претензии не только к итальянскому выдвиженцу, но и, например, к венгерскому и австрийскому.

Бас Эйкоут, «Зеленые»/Европейский свободный альянс

«Прежде всего, это Вархели, венгерский комиссар. Мы не понимаем, за что его снова вызывают в состав. Он не слишком хорошо проявил себя в ходе предыдущего мандата. Это уже беспокоит нас, а кроме того, насколько я знаю, он совершенно не разбирается ни в благополучии животных, ни в вопросах здоровья. Так что это сомнительный выбор. И, конечно, по поводу миграции: австрийский консерватор на этом посту вызывает у нас большие опасения».

Для утверждения каждого комиссара необходимо, чтобы его поддержали две трети парламента; для многих кандидатов заручиться такой поддержкой будет очень нелегко.

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