По меньшей мере 8 мигрантов погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш

By Euronews и AP

По меньшей мере восемь мигрантов погибли при попытке пересечь канал из Франции в Великобританию, сообщили в воскресенье французские власти.

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Французские власти сообщили, что по меньшей мере восемь мигрантов погибли в попытке добраться до Великобритании, переплывая Ла-Манш.

По данным префектуры Па-де-Кале, их лодка затонула у побережья северной Франции недалеко от города Амблетез.

В район происшествия было направлено французское спасательное судно, а спасательные службы оказали медицинскую помощь 53 мигрантам на пляже.

Шесть человек были доставлены в больницу "в экстренном порядке", включая 10-месячного ребенка с гипотермией, сообщил в воскресенье французским СМИ Жак Биллан, префект департамента Па-де-Кале. По его словам, выжившие в аварии - выходцы из Эритреи, Судана, Сирии, Афганистана, Египта и Ирана.

Тот факт, что мигранты были готовы рисковать своими жизнями так скоро после того, как дюжина других людей погибли, пытаясь пересечь оживленный водный путь из Франции в Великобританию, подчеркивает масштаб проблемы для французского и британского правительств.

В самой страшной трагедии этого года двенадцать мигрантов погибли 4 сентября, когда их небольшое надувное судно разорвалось на части при неудачной попытке пересечь Ла-Манш.

По данным Международной организации по миграции, до субботнего происшествия в этом году по меньшей мере 43 мигранта погибли или пропали без вести при попытке переправиться в Великобританию.

Миграция через Ла-Манш была одним из ключевых вопросов на всеобщих выборах в Великобритании в июле, на которых Лейбористская партия одержала убедительную победу, сделав своего лидера Кира Стармера новым премьер-министром.

Одной из первых мер, которую немедленно приняло новое правительство Великобритании, стал отказ от плана предыдущего правительства консерваторов отправить некоторых мигрантов, прибывших на небольших лодках, в Руанду вместо того, чтобы позволить им просить убежища в Великобритании. Правозащитные группы раскритиковали этот план.

Стармер назвал этот план "уловкой", которая не послужит сдерживающим фактором. Вместо этого его правительство решило направить часть средств, сэкономленных за счет отказа от программы, на создание усиленных пограничных сил, чтобы "разгромить" преступные группировки, стоящие за переправкой мигрантов.