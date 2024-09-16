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Первый приют для наркозависимых в Брюсселе

ФОТО ИЗ АРХИВА
ФОТО ИЗ АРХИВА Авторское право Andre Penner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Andre Penner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Méabh Mc Mahon
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Программа GATE, запущенная в 2022 году для решения проблем наркомании в Брюсселе, в следующем году будет расширена за счет нового центра благодаря своему успеху и высокому спросу.

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С момента открытия в двух шагах от Южного вокзала Брюсселя GATE, первое в бельгийской столице безопасное место для употребления наркотиков, дает убежище и надежду растущему числу потребляющих крэк-кокаин в Брюсселе.

Euronews посетил медицинский центр и побеседовал с социальным работником Бруно Валкенерсом, чтобы узнать, как на самом деле работает "безопасное пространство".

"Люди, которые приходят сюда, могут употреблять свои собственные наркотики, те, которые они покупают на нелегальном рынке", - объяснил он.

Бруно говорит, что большинство наркозависимых - бездомные и могут безопасно употреблять наркотики в GATE, который предлагает им передышку от уличных трудностей.

От настольных игр до кулинарных мероприятий, наркозависимые могут приходить и уходить по своему усмотрению, получая доступ к медицинской и психиатрической помощи. Однако, когда центр закрывается, они должны вернуться на улицы фактической столицы ЕС, поскольку GATE не предоставляет жилья. Бруно говорит, что GATE - единственное место в городе, где им оказывают теплый прием.

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"Потребляющих наркотики, которых мы называем тусовщиками, мы здесь никогда не увидим. Мы работаем с людьми с очень сильной зависимостью от кокаина и особенно от крэка, потому что 80 процентов людей, приходящих сюда, употребляют крэк", - говорит он. "Это означает, что они курят кокаин, и это очень проблематично. В своих отзывах, когда мы спрашиваем их, почему они употребляют так много кокаина, они говорят: "Потому что я живу на улице и я потерял надежду, а с наркотиками я забываю обо всем, мне становится легче"".

Бруно Валкенерс говорит, что GATE - это лишь малая часть решения проблемы и что необходимо больше инвестиций и сотрудничества, чтобы обеспечить жильем растущее число бездомных по всему городу.

Порт Антверпена стал европейскими воротами для наркотиков, в основном поступающих из Эквадора. Бельгийское правительство пытается бороться с картелями рука об руку с голландцами. Но, учитывая, что объем незаконного розничного рынка наркотиков составляет 30 миллиардов евро в год, а наркоторговцы становятся все более жестокими, задача эта - не из легких.

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