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США и Великобритания выделяют Украине новые пакеты финансовой помощи

Блинкен и Лэмми прибыли в Киев
Блинкен и Лэмми прибыли в Киев Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Блинкен и Лэмми прибыли в Киев на встречу с Зеленским

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Два высокопоставленных дипломата осудили сообщения об иранских поставках баллистических ракет в Россию. Блинкен также объявил о выделении Украине помощи в размере более 700 миллионов долларов (более 635 млн евро).

Энтони Блинкен, государственный секретарь США:

"Мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов (около 295 млн евро) нового финансирования на ремонт энергетической и электрической сети Украины. Мы будем добиваться дополнительной поддержки со стороны стран «Большой семерки», когда в ближайшие пару недель состоится встреча координационной группы по энергетике. Сегодня я также объявляю о выделении 290 миллионов долларов (263 млн евро) на гуманитарную помощь, чтобы помочь с предоставлением жизненно важных услуг. Среди них такие как чистая питьевая вода, продукты питания, жилье, медикаменты для миллионов людей в Украине и во всем регионе, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате путинской войны. И наконец мы объявляем о дополнительном финансировании в размере 102 млн долларов (92,5 млн евро) действий по разминированию".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми со своей стороны сообщил, что королевство выделяет Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов (более 3 с половиной млрд евро) в год.

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