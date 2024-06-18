Китаю грозят санкции за помощь России

By Euronews

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Китай может столкнуться с санкциями за помощь России".

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китаем российского вторжения в Украину может повлечь за собой экоомические последствия в виде санкций, с которыми столкнётся Поднебесная.

В интервью BBC Столтенберг заявил, что Китай пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны поддерживает российскую оборонную промышленность - а с другой старается сохранять и развивать нормальные экономические отношения с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

Столтенберг сообщил, что китайцы поделились с Россией технологиями в области микроэлектроники, которые имели ключевое значение для создания ракет и другого оружия, используемого против Украины. По его словам, Пекин также работает над тем, чтобы предоставить Москве улучшенные спутниковые возможности.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что таким образом КНР подпитывает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времён Второй мировой войны.

Представитель китайского МИДа Линь Цзянь отреагировал на предупреждения Столтенберга:

"У международного сообщества есть свое суждение о том, какую роль НАТО, продукт "холодной войны" и крупнейшая в мире военная группировка, сыграла в украинском кризисе. НАТО следует подумать о себе, а не произвольно очернять и нападать на Китай".

Столтенберг также прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Северную Корею, заявив, что это продемонстрировало зависимость России от других авторитарных держав.