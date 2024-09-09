Педро Санчес прибыл в Пекин на фоне торгового раскола между ЕС и Китаем

By Euronews и EBU

Евросоюз ввел предварительные тарифы на китайские электромобили. Еврокомиссия считает, что китайские компании несправедливо пользуются государственными субсидиями, что позволяет им искусственно поддерживать низкие цены.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Пекин. Это первая остановка в рамках его четырехдневного китайского турне, нацеленного на укрепление тесных двусторонних политических и торговых отношений.

"Наша цель - сохранить политический импульс двусторонних отношений, укрепить экономические и торговые связи и поддержать испанскую культуру, образование и науку в Китае", - говорится в сообщении Санчеса в сети X.

В Пекине у Санчеса запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета страны Ли Цянем и председателем законодательного собрания Чжао Лэцзи.

Как ожидается, испанский премьер откроет 9-й испано-китайский форум и примет участие в заседании Делового консультативного совета, в который входят 15 испанских и 21 китайская компания.

В понедельник вечером Санчес вылетит в Шанхай, где во вторник откроет Испано-китайскую деловую встречу.

"Китай готов использовать визит премьер-министра Санчеса как возможность для развития двусторонних отношений, углубления взаимного доверия благодаря обменам на высоком уровне и решения глобальных проблем на основе высококачественного сотрудничества", - заявил на прошлой неделе на пресс-брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Поездка Санчеса в Китай проходит в непростое время для отношений между Европейским союзом и второй по величине экономикой мира.

В июле ЕС ввел предварительные тарифы на китайские электромобили, а Европейская комиссия заявила, что китайские компании несправедливо пользуются щедрыми государственными субсидиями, что позволяет им искусственно поддерживать низкие цены.

Страны-члены ЕС будут голосовать по вопросу о том, сделать ли эти тарифы постоянными, в октябре.

Премьер-министра Испании Педро Санчеса встречают в аэропорту в Пекине, 8 сентября 2024 года Screenshot from EBU video 2024_10256394

Это побудило Пекин подать жалобу во Всемирную торговую организацию.

Власти заявили, что прибегли к механизму разрешения споров ВТО "для защиты прав и интересов развития индустрии электромобилей и сотрудничества в рамках глобальной "зеленой" трансформации".

А в июне Министерство торговли Китая заявило, что начало "антидемпинговое расследование" в отношении импорта "свинины и свиных субпродуктов" из Европейского союза, что открывает путь для торговых ограничений в чувствительном для ЕС секторе.

В своем заявлении ассоциация фермеров COPA-COCEGA отрицает, что сектор производства свиного мяса участвует в антидемпинговой практике, и говорит, что Испания, Нидерланды, Дания, Германия и Бельгия больше всего пострадают от ответных мер Китая.

Испания - крупнейший европейский экспортер свинины, в 2023 году она поставила в Китай мяса на 1,2 млрд евро, что представляет пятую часть всей импортируемой свинины в страну.