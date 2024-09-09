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Педро Санчес прибыл в Пекин на фоне торгового раскола между ЕС и Китаем

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступает на пресс-конференции в посольстве Испании в Пекине, 31 марта 2023 года.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выступает на пресс-конференции в посольстве Испании в Пекине, 31 марта 2023 года. Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евросоюз ввел предварительные тарифы на китайские электромобили. Еврокомиссия считает, что китайские компании несправедливо пользуются государственными субсидиями, что позволяет им искусственно поддерживать низкие цены.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Пекин. Это первая остановка в рамках его четырехдневного китайского турне, нацеленного на укрепление тесных двусторонних политических и торговых отношений.

"Наша цель - сохранить политический импульс двусторонних отношений, укрепить экономические и торговые связи и поддержать испанскую культуру, образование и науку в Китае", - говорится в сообщении Санчеса в сети X.

В Пекине у Санчеса запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета страны Ли Цянем и председателем законодательного собрания Чжао Лэцзи.

Как ожидается, испанский премьер откроет 9-й испано-китайский форум и примет участие в заседании Делового консультативного совета, в который входят 15 испанских и 21 китайская компания.

В понедельник вечером Санчес вылетит в Шанхай, где во вторник откроет Испано-китайскую деловую встречу.

"Китай готов использовать визит премьер-министра Санчеса как возможность для развития двусторонних отношений, углубления взаимного доверия благодаря обменам на высоком уровне и решения глобальных проблем на основе высококачественного сотрудничества", - заявил на прошлой неделе на пресс-брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Поездка Санчеса в Китай проходит в непростое время для отношений между Европейским союзом и второй по величине экономикой мира.

В июле ЕС ввел предварительные тарифы на китайские электромобили, а Европейская комиссия заявила, что китайские компании несправедливо пользуются щедрыми государственными субсидиями, что позволяет им искусственно поддерживать низкие цены.

Страны-члены ЕС будут голосовать по вопросу о том, сделать ли эти тарифы постоянными, в октябре.

Премьер-министра Испании Педро Санчеса встречают в аэропорту в Пекине, 8 сентября 2024 года
Премьер-министра Испании Педро Санчеса встречают в аэропорту в Пекине, 8 сентября 2024 годаScreenshot from EBU video 2024_10256394

Это побудило Пекин подать жалобу во Всемирную торговую организацию.

Власти заявили, что прибегли к механизму разрешения споров ВТО "для защиты прав и интересов развития индустрии электромобилей и сотрудничества в рамках глобальной "зеленой" трансформации".

А в июне Министерство торговли Китая заявило, что начало "антидемпинговое расследование" в отношении импорта "свинины и свиных субпродуктов" из Европейского союза, что открывает путь для торговых ограничений в чувствительном для ЕС секторе.

В своем заявлении ассоциация фермеров COPA-COCEGA отрицает, что сектор производства свиного мяса участвует в антидемпинговой практике, и говорит, что Испания, Нидерланды, Дания, Германия и Бельгия больше всего пострадают от ответных мер Китая.

Испания - крупнейший европейский экспортер свинины, в 2023 году она поставила в Китай мяса на 1,2 млрд евро, что представляет пятую часть всей импортируемой свинины в страну.

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