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Еврокомиссия обнародовала «окончательные» пошлины на китайские электромобили

Китайский электромобиль заряжается на станции зарядки электромобилей в Пекине, понедельник, 24 июня 2024 года.
Китайский электромобиль заряжается на станции зарядки электромобилей в Пекине, понедельник, 24 июня 2024 года. Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn Jones
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Брюсселе подчёркивают, что всё ещё открыты для переговоров и поиска альтернативного решения, основанного на принципах ВТО

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Еврокомиссия объявила во вторник о намерении ввести постоянные импортные пошлины на китайские электромобили. Брюссель обнародовал ставки, немного пересмотренные по сравнению с первоначальными, о которых стало известно в начале июля.

Тогда Еврокомиссия завершила многомесячное расследование, которое показало, что Пекин активно субсидирует из казны всю цепочку производства электромобилей, искусственно сбивая цены, что Брюссель оценил как недобросовестную конкуренцию с потенциально разрушительными последствиями для европейских производителей электромашин, которые и так отстают от конкурентов из других частей света.

Дешевые электромобили китайского производства всё активнее поступают на рынок ЕС. Их доля увеличилась с 3,9% в 2002 году до 25% в 2023-м.

В итоге, для трёх китайских производителей — BYD (17%), Geely (19,3%) и SAIC (36,3%) — пошлины немного понизили по сравнению с июльским вариантом.

Общая ставка для китайских фирм, которые сотрудничали с Еврокомиссией в ходе расследования, была пересмотрена в сторону повышения, до 21,3%. Ставка для тех, кто не сотрудничал, была понижена до 36,3%. Комиссия заявила, что это произошло из-за ошибки в методах расчета, которая теперь устранена.

«Досталось» и американской Tesla: она тоже вовлечена в цепочки китайских субсидий. Но американцы при этом полностью сотрудничали с европейскими следователями и предоставляли все запрашиваемые данные, так что пошлину им ввели самую низкую, в 9%.

Если эти ставки будут одобрены странами ЕС, они будут активированы не позднее 31 октября и будут действовать в течение пяти лет с момента их принятия.

Однако далеко не все государства поддерживают эту идею. Среди противников введения пошлин на китайские электромобили оказался крупнейший автопроизводитель Европы — Германия.

В Берлине, который традиционно вообще выступает против ограничения свободы торговли, указали, что, во-первых, прямой ответ Китая не замедлит последовать и может перерасти в полноценную торговую войну: об этом в Пекине уже предупредили. Ещё в июле китайские представители подали жалобу в ВТО на действия европейцев.

Во-вторых, многие европейские автопроизводители — немецкие в первую очередь — имеют многочисленные производственные площадки и СП в Китае, и любые ограничения против китайской продукции косвенно ударят по самим же европейским компаниям.

Так или иначе, у затронутых пошлинами китайских компаний и официальных представителей Пекина есть 10 дней на комментарии и дискуссии с Еврокомиссией. В Брюсселе заявили, что всё ещё открыты для поиска альтернативного решения, соответствующего принципам ВТО.

Наблюдатели полагают, что Китай может пойти на определённые уступки, так как очень заинтересован в Европейском рынке электромобилей — ведь США ввели 100% пошлины на импорт; в Брюсселе же явно дали понять, что предпочитают взвешенный подход.

В то же время, Еврокомиссия подчёркивает, что не допустит и урона для европейской автопромышленности, которая пока не очень успешно пытается перестроиться на производство электромобилей.

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