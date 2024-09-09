Чем заняться в самом большом в мире эксклаве, не имеющем выхода к морю? Мы расскажем об истории, знаменитом гостеприимстве и великолепной горной крепости в отдалённом регионе Нахичевань.

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В этом выпуске программы Explore Azerbaijan корреспондент Euronews Анка Улеа откроет для себя знаменитое азербайджанское гостеприимство в самом уникальном регионе страны – Нахичевани.

Нахичевань окружена внушительным Зангезурским горным хребтом, включая легендарную гору Иландаг, и считается крупнейшим в мире эксклавом, не имеющим выхода к морю. У Нахичевани нет общей сухопутной границы с остальной частью Азербайджана.

Анка подробнее познакомится с историей региона, посетив Ханский дворец в городе Нахичевань, где в 18-20-х веках жили нахичеванские ханы. Она посетит недавно отреставрированную резиденцию, богато украшенную оригинальными артефактами ханского периода.

Чтобы попробовать традиционное блюдо, которое когда-то подавали самим ханам, Анка отправится в Ордубад, второй по величине город Нахичевани. Город славится своим гостеприимством: многие местные жители охотно принимают туристов в своих домах.

Местная семья пригласит Анку попробовать традиционное блюдо арзуман-кюфта. Домашний кулинар Бану объяснит, что гигантский мясной шар исторически подавали на стол ханам, а сейчас его готовят в особых случаях и для очень дорогих гостей.

Анка завершит своё путешествие, поднявшись по 1500 ступеням на вершину крепости Алинджа. Средневековое оборонительное сооружение, расположенное на вершине горы на высоте 1800 метров над уровнем моря, было известно как «неприступная крепость» Алинджа даже пережила набеги печально известного Тамерлана.

Сегодня это тихий уголок, где туристы могут полюбоваться впечатляющим панорамным видом. Именно так Анка проводит последние минуты своего путешествия в этом необычном уголке Азербайджана.

Чтобы узнать больше о Нахичевани, смотрите полный выпуск выше.