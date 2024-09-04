Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке

By Euronews

Ранее сообщалось, что несколько украинских министров и глава Фонда государственного имущества покинут свои должности в отставку 4 сентября.

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В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке, сообщилв социальной сети Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - отметил Стефанчук, прикрепив к записи фото заявления.

Дмитрий Кулеба занимает пост министра иностранных дел Украины с марта 2020 года.

❗️До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань. Posted by Ruslan Stefanchuk on Tuesday, September 3, 2024

Наиболее вероятный преемник Кулебы — его первый заместитель Андрей Сибига.

Верховная Рада в скором времени примет серьезные кадровые решения, которые коснутся половины состава правительства, сообщают украинские СМИ. Сегодня ожидается день увольнений, а завтра - новые назначения.

Помимо Кулебы в отставку подали глава Минстратегпрома Александр Камышин, руководитель Минюста Денис Малюска, глава Минприроды Руслан Стрелец, вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения, кадровые решения в правительстве необходимы для усиления некоторых направлений.