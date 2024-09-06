By Shona Murray, Angela Skujins

Бывшие коллеги Мишеля Барнье по работе в Брюсселе поздравляют ветерана французской и европейской политики с назначением на пост премьер-министра.

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Бывшие коллеги Мишеля Барнье по Брюсселю, назначенного 5 сентября президентом Франции Эммануэлем Макроном на должность премьер-министра, выстраиваются в очередь, чтобы поздравить ветерана французской политики.

Приветствовали его назначение лидеры Европейского союза, в числе которых и Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейской комиссии сообщила, что рада за экс-переговорщика ЕС по "брекситу", написав в социальной сети X, что желает Барнье "всяческих успехов".

"Я знаю, что Мишель Барнье всем сердцем переживает за интересы Европы и Франции, о чем свидетельствует его многолетний опыт", - сказала она.

Глава Европарламента Роберта Метсола последовала примеру фон дер Ляйен. В посте в X Метсола пишет, что Барнье ранее не раз демонстрировал свои лидерские качества и она уверена в том, что он "наилучшим образом использует свой опыт и навыки на посту премьер-министра Франции".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, отметил, что Европа "извлекла большую пользу" из "умения Барнье слушать, прозрачно и с уважением вести переговоры".

Бывшие члены Еврокомиссии также поздравили 73-летнего политика-ветерана из консервативной партии "Республиканцы" с назначением.

АРХИВ. Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) пожимает руку главному переговорщику ЕС по брекситу Мишелю Барнье в Елисейском дворце в Париже, пятница, 31 января 2020 AP

Почему искусный переговорщик был выбран на эту роль

"Очень рад назначению Мишеля Барнье", - сказал в беседе с Euronews бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я назначил его главным переговорщиком по брекситу, и за это время я почувствовал его талант слушать и говорить исчерпывающе с теми, кто его слушает. Он очень умен и отлично подготовлен", - добавил он.

Барнье проявил "настоящий талант" переговорщика в тот бурный период, вспоминает Юнкер, когда по нескольку раз в неделю общался со своими британскими коллегами, премьер-министрами, парламентариями и сотрудниками Еврокомиссии.

"У него позитивное представление о Великобритании, и он желал получить от переговоров только самое лучшее", - сказал политик, возглавлявший Еврокомиссию с 2014 по 2019 год.

АРХИВ. Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, 3 декабря 2019 года. AP

Макрон назначил бывшего еврокомиссара Барнье, который ранее занимал посты по внутреннему рынку и региональной политике, заявив, что хочет, чтобы тот сформировал, как говорится в заявлении Елисейского дворца, "правительство единства, чтобы служить стране".

Среди других кандидатур на пост премьера называли экс-премьера социалиста Бернара Казнёва и руководителя региона О-де-Франс Ксавье Бертрана, а также мэра Канн Давида Лиснара.

Но ни один из них, как считается, не смог бы получить вотум доверия в парламенте.

По мнению тех, кто тесно сотрудничал с Барнье во время переговоров по "брекситу", он обладает достаточными навыками, чтобы успешно преодолеть раскол в Национальном собрании.

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Юнкер заявил, что, став премьер-министром Франции, Барнье "попытается объединить людей" с противоположных сторон политического спектра.

"Он привык вести переговоры с коалиционными правительствами по всей Европе, и он не из ультраправых, он из умеренных правоцентристов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Барнье смягчить глубоко укоренившиеся разногласия во Франции, Юнкер ответил: "Давайте не будем преувеличивать влияние, которое он может оказать на ситуацию во Франции, но он, без сомнения, является одним из лучших вариантов на данный момент".

"Ключевой момент для ЕС"

Советник Барнье во время переговоров о "брексите" Георг Рикелес считает, что способность политика "выровнять корабль" после шока в 2016 году можно назвать "выдающейся".

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"Сейчас мы об этом не задумываемся, но в 2016 году можно было спросить себя, не станет ли "брексит" началом более широкого европейского движения. "Политические лидеры говорили: "Это наш момент", - вспоминает Рикелес.

"Это был ключевой момент для ЕС", - говорит он.

Рикелес, который сейчас занимает должность помощника директора в Центре европейской политики, считает достижениями Барнье в то время работу с 27 государствами-членами ЕС и обеспечение того, чтобы они "держались вместе".

По словам Рикелеса, несмотря на опасения Брюсселя, что "брексит" может привести к распаду ЕС, единство было "далеко не предрешенным в 2016 году".

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"В то время вопрос заключался в том, сможет ли ЕС остаться единым с одним переговорщиком, или же большие или малые государства-члены пойдут на это в одиночку, пытаясь добиться наилучшей сделки", - вспоминает он.

Мишель Барнье на церемонии вступления в должность премьера, 5 сентября 2024 года. AP

Путь к вершине

После неудачи при выдвижении на пост президента, казалось, что Барнье достиг конца своей политической карьеры.

Его часто называют "малоизвестным" во Франции, несмотря на то, что он был министром иностранных дел и возглавлял еще несколько министерств.

На фоне многочисленных похвал из Брюсселя примечательно отсутствие каких-либо комментариев по поводу резкого перехода Барнье на правые популистские позиции.

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Он призывал ввести мораторий на иммиграцию, ужесточить критерии воссоединения семей и поставить французское законодательство выше европейского и международного.