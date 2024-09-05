"Братья Италии" обсудили программу правительства на 2025-й

На национальном съезде "Братья Италии" обсудили правительственную программу на 2025-й год, в том числе план бюджета.

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В последний раз партия Джорджи Мелони "Братья Италии" проводила "исполнительное собрание" на национальном уровне, на котором присутствовали самые высокопоставленные партийные деятели, в 2022 году, когда ее правительство вступило в должность.

Поэтому время проведения сегодняшнего собрания особенно значимо. По словам представителей "Братьев Италии", целью встречи была оценка проделанной на данный момент работы и определение повестки дня на ближайшие месяцы. В ходе встречи, которую открыла премьер-министр Италии и председатель партии Джорджа Мелони, обсуждалось множество вопросов. Среди них — закон о бюджете на 2025 год, который считается ключевой мерой политической программы правительства.

"Процедура его утверждения начнется в ближайшее время, и первым шагом станет представление структурного бюджетного плана, обеспечивающего основу для бюджета на 2025 год", — заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти.

Какие именно меры будут в него включены — пока не ясно, но, как подтвердила Джорджа Мелони, основное внимание будет уделено снижению налогов, поддержке бизнеса и улучшению условий жизни итальянских семей и рабочих.

Мы спросили у одного из членов "Братьев Италии", что обсуждалось на встрече и каковы приоритеты партии в ближайшем будущем.

"Джорджа Мелони рассказала о достигнутых к настоящему времени успехах, отметив, что в Италии один из самых низких уровней инфляции среди стран G7. Кроме того, уровень занятости достигает рекордных отметок и растет с большим отрывом от среднеевропейских показателей. Италия завоевывает все большее международное признание. Мы продолжим этот путь, разработав план по реализации политики, направленной на поддержку бизнеса, семей и работников", — отметил сенатор Лючио Малан.

В ходе встречи Джорджа Мелони также затронула скандал, разгоревшийся в Италии вокруг министра культуры Дженнаро Санджулиано, якобы назначившего блогера Марию Розарию Бочча, с которой он был в романтических отношениях, своим советником. И хотя Санджулиано заявил, что не тратил на Бочча бюджетные деньги, "ошибки не допускаются", сказала Мелони.

По данным недавнего опроса, большинство итальянцев поддерживают лидерство Мелони. То, как ее кабинет справится с составлением бюджета, станет ключевым фактором того, сможет ли она завершить пятилетний срок правления.