By Euronews и EBU

Вучич признал, что Сербия сопротивлялась тому, чтобы присоединиться к остальной Европе в вопросе введения санкций против России. Но он заявил, что Белград неоднократно осуждал вторжение в Украину.

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Президент Сербии Александр Вучич отрицает наличие тесных связей со своим российским коллегой Владимиром Путиным и отвергает предположения о том, что его страна - московский "троянский конь".

Выступая на конференции по безопасности GLOBESEC в Праге, Вучич заявил, что не встречался и не разговаривал с Путиным два с лишним года, прошедших с момента вторжения России на Украину.

"Да, у нас традиционно очень хорошие связи, и мы этого не скрываем. И я не стыжусь этого в отношениях с Россией. Так всегда было между сербами и русскими. И мы - единственная страна в Европе, которая не вводила санкции против России. Как видите, я не боюсь говорить об этом открыто, - сказал он. - Никто в Европе не согласен со мной по этому вопросу, но все в Европе понимают мою позицию".

Вучич признал, что Сербия до сих пор сопротивлялась тому, чтобы присоединиться к остальной Европе и ввести санкции против России. Впрочем, он добавил, что Белград неоднократно осуждал вторжение на Украину на международных площадках, таких как Генеральная Ассамблея ООН.

Сербия и Турция - единственные страны-кандидаты в члены ЕС, которые отказались вводить санкции.

"Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступало из России. Принять санкции против России и последовать совету ЕС было непросто, но мы сделали это", - сказал президент Черногории Яков Милатович.

Черногория также является страной-кандидатом в члены ЕС.

Вучич сказал, что у него состоялся "замечательный" разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В то же время он признал, что Сербия вряд ли станет членом ЕС к 2028 году, когда некоторые другие западнобалканские страны надеются присоединиться к блоку.

"Я не верю, что мы станем частью Европейского союза в 2028 году, потому что есть много проблем. Во-первых, есть интересы Европейского союза, которые время от времени отличаются от наших интересов. И я считаю, что если кто-то из нас и станет членом ЕС, то это произойдет не раньше 2030 года. Но это только моя оценка", - сказал он.

Сербия, ставшая страной-кандидатом в члены ЕС в 2012 году, добилась незначительного прогресса в области верховенства закона и демократических реформ, которые являются основными условиями для членства в блоке из 27 стран.

Президенты Сербии и России в Белграде. Январь 2019 Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Белград также должен привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС, а это включает в себя введение санкций против России.

Во время протестов в прошлом году после двух массовых расстрелов призывы к ужесточению контроля за оружием вскоре переросли в антиправительственные ралли.

Протестующие были возмущены откатом от демократии при правительстве Вучича, обвиняя его в усилении авторитаризма, коррупции и связях с организованной преступностью.

В последнем докладе Freedom House оценка политических прав Сербии составляет 18 баллов из 40 возможных, что относит ее к категории частично свободных, гибридных режимов с тенденцией к снижению в сторону авторитаризма.