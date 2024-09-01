NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Вучич отрицает тесные связи с Путиным и надеется на путь Сербии в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич выступает на форуме GLOBESEC в Праге, 31 августа 2024 года
Президент Сербии Александр Вучич выступает на форуме GLOBESEC в Праге, 31 августа 2024 года Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10254532
Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10254532
By Euronews и EBU
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вучич признал, что Сербия сопротивлялась тому, чтобы присоединиться к остальной Европе в вопросе введения санкций против России. Но он заявил, что Белград неоднократно осуждал вторжение в Украину.

РЕКЛАМА

Президент Сербии Александр Вучич отрицает наличие тесных связей со своим российским коллегой Владимиром Путиным и отвергает предположения о том, что его страна - московский "троянский конь".

Выступая на конференции по безопасности GLOBESEC в Праге, Вучич заявил, что не встречался и не разговаривал с Путиным два с лишним года, прошедших с момента вторжения России на Украину.

"Да, у нас традиционно очень хорошие связи, и мы этого не скрываем. И я не стыжусь этого в отношениях с Россией. Так всегда было между сербами и русскими. И мы - единственная страна в Европе, которая не вводила санкции против России. Как видите, я не боюсь говорить об этом открыто, - сказал он. - Никто в Европе не согласен со мной по этому вопросу, но все в Европе понимают мою позицию".

Вучич признал, что Сербия до сих пор сопротивлялась тому, чтобы присоединиться к остальной Европе и ввести санкции против России. Впрочем, он добавил, что Белград неоднократно осуждал вторжение на Украину на международных площадках, таких как Генеральная Ассамблея ООН.

Сербия и Турция - единственные страны-кандидаты в члены ЕС, которые отказались вводить санкции.

"Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступало из России. Принять санкции против России и последовать совету ЕС было непросто, но мы сделали это", - сказал президент Черногории Яков Милатович.

Черногория также является страной-кандидатом в члены ЕС.

Вучич сказал, что у него состоялся "замечательный" разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В то же время он признал, что Сербия вряд ли станет членом ЕС к 2028 году, когда некоторые другие западнобалканские страны надеются присоединиться к блоку.

"Я не верю, что мы станем частью Европейского союза в 2028 году, потому что есть много проблем. Во-первых, есть интересы Европейского союза, которые время от времени отличаются от наших интересов. И я считаю, что если кто-то из нас и станет членом ЕС, то это произойдет не раньше 2030 года. Но это только моя оценка", - сказал он.

Сербия, ставшая страной-кандидатом в члены ЕС в 2012 году, добилась незначительного прогресса в области верховенства закона и демократических реформ, которые являются основными условиями для членства в блоке из 27 стран.

Президенты Сербии и России в Белграде. Январь 2019
Президенты Сербии и России в Белграде. Январь 2019Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Белград также должен привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС, а это включает в себя введение санкций против России.

Во время протестов в прошлом году после двух массовых расстрелов призывы к ужесточению контроля за оружием вскоре переросли в антиправительственные ралли.

Протестующие были возмущены откатом от демократии при правительстве Вучича, обвиняя его в усилении авторитаризма, коррупции и связях с организованной преступностью.

В последнем докладе Freedom House оценка политических прав Сербии составляет 18 баллов из 40 возможных, что относит ее к категории частично свободных, гибридных режимов с тенденцией к снижению в сторону авторитаризма.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сербия отдаляется от России? Вучич и Макрон заключили сделку на €2,7 млрд о поставках истребителей Rafale

"Мобильник в портфеле". Греция запретила использование мобильных телефонов в школах

Австрия присоединяется к Германии в вопросе депортации преступников в Афганистан

Сербия Владимир Путин Александр Вучич Вторжение России в Украину