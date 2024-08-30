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Сербия отдаляется от России? Вучич и Макрон заключили сделку на €2,7 млрд о поставках истребителей Rafale

Президент Франции Эммануэль Макрон сжимает руки президенту Сербии Александру Вучичу после пресс-конференции в Белграде, 29 августа 2024 года
Президент Франции Эммануэль Макрон сжимает руки президенту Сербии Александру Вучичу после пресс-конференции в Белграде, 29 августа 2024 года Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда ДряминаEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На вооружении Сербии впервые появятся французские истребители Rafale. Сделка, соглашение по которой подписали лично Макрон и Вучич, позволит уменишь зависимость стремящейся в ЕС страны от российского оружия.

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Сербия получит на вооружение 12 французских истребителей Rafale. Соответствующее соглашение в подписали президенты двух стран в Белграде. Французский лидер Эммануэль Макрон находится там с визитом, цель которого - укрепить связи Сербии с ЕС.

По его словам, эта сделка на сумму почти 3 миллиарда евро имеет "историческое значение".

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Выбор Сербией истребителя Rafale - очевидный выбор. Это ставка на долгосрочный союз между нашими двумя странами внутри более сильной и суверенной Европы. Это шаг к укреплению нашей стратегической автономии”.

Это позволит Сербии модернизировать свои ВВС, которые состоят в основном МиГ-29 советского производства и устаревших югославских боевых самолетов.

Александр Вучич, президент Сербии:

“Подписанный контракт включает полный пакет логистических услуг, в том числе запасные двигатели и прочее. Стоимость контракта составляет 2,7 миллиарда евро. Сербия получит 12 совершенно новых самолётов”.

Боян Станич, заместитель директора по аналитике Торгово-промышленной палаты Сербии:

"Сербия - страна-лидер на Западных Балканах. Но с точки зрения долгосрочного развития, этого недостаточно. Мы должны приложить усилия, чтобы догнать или, по крайней мере, приблизиться к таким странам, как Словакия, Румыния или Хорватия и Словения. В этом смысле партнерство с Францией важно.

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Переговоры о вступлении в ЕС

Сербия формально стремится к вступлению в Европейский союз, но страна в последние годы добилась лишь незначительного прогресса в области верховенства закона и демократических реформ, которые являются основными условиями для присоединения к блоку 27-ми.

Сербские СМИ опубликовали колонку, в которой Макрон обратился к местной общественности, рассуждая о будущем отношений страны с ЕС. В ней он посетовал на то, что перспектива вступления в Европейский союз кажется "не такой привлекательной, как должна быть".

Он упомянул "озабоченность и усталость от ритма переговоров о членстве, даже "некую обиду, даже недоверие" к Брюсселю.

"Сегодня я снова приехал в Сербию с простым посланием: Европейский союз должен иметь в своих рядах сильную и демократическую Сербию, а Сербии нужен сильный и суверенный Европейский союз, чтобы защищать и продвигать свои интересы", - говорится в письме Макрона, опубликованном в газете Danas.

Two Rafale fighter jets fly after a signing ceremony between French President Emmanuel Macron and Croatia's Prime Minister Andrej Plenković in Zagreb, November 25, 2021
Two Rafale fighter jets fly after a signing ceremony between French President Emmanuel Macron and Croatia's Prime Minister Andrej Plenković in Zagreb, November 25, 2021AP Photo

Макрон также отметил, что "вечное балансирование" Белграда между Брюсслем и Москвой , — "это всего лишь иллюзия". По его словам, Сербия "сможет защитить свои интересы и сохранить свою идентичность только под эгидой ЕС".

Продажа Rafales союзнику России Сербии, которая время от времени занимает агрессивную позицию по отношению к своим балканским соседям, вызывает некоторые опасения у аналитиков: например - касательно пеедачи технологий Rafale Москве. Белград заверяет, что это исключено.

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