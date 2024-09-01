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Самое длинное турне папы римского

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск Авторское право Dita Alangkara/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Dita Alangkara/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Папа римский Франциск отправляется в поездку по странам Азии. Это будет самое длительное и длинное турне понтифика.

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Папа римский начинает своё самое длинное, дальнее и сложное турне по Азии. В ходе своей 11-дневной поездки понтифик посетит Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур.

Путешествие, в ходе которого папа Франциск преодолеет 32 814 км, намного превзойдет все его 44 предыдущих зарубежных поездки и стнает одним из самых длинных папских турне.

"Я начну апостольское путешествие в некоторые страны Азии. Пожалуйста, молитесь о плодах этого путешествия", - сказал папа, обращаясь к верующим в Ватикане в воскресенье.

Во время своей поездкисо 2 по 13 сентября папа произнесет 16 речей и проведет несколько больших месс, стремясь сплотить растущую католическую общину региона.

Пытаясь укрепить связи с местными католиками, папа также стремится преодолеть религиозные разногласия в странах с преобладающим мусульманским населением - таких, как Индонезия - где он посетит знаковую мечеть.

Поездка папы изначально планировалась на 2020 год, но была отменена из-за пандемии. Католическая церковь сейчас сталкивается с такими проблемами, как борьба с растущей дискриминацией среди религиозных меньшинств в Индонезии и скандалом о сексуальном насилии в Восточном Тиморе.

Ожидается, что Папа Римский затронет некоторые ключевые вопросы, которыми отмечено его пребывание на посту главы Католической церкви, включая вопросы окружающей среды.

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