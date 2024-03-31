Папа римский Франциск призвал сохранять радость и надежду

By euronews

Папа римский Франциск в ходе Пасхальной вигилии в соборе Святого Петра произнес 10-минутную проповедь, в которой призвал верующих сохранять радость и надежду, несмотря на все кризисы.

РЕКЛАМА

Папа римский Франциск в субботу вечером принял участие в Пасхальной вигилии в соборе Святого Петра в Ватикане. Понтифик произнес 10-минутную проповедь, в которой призвал верующих сохранять радость и надежду, несмотря на все личные и глобальные политические кризисы. По его словам, именно в этом заключается "победа жизни над смертью, торжество света над тьмой, возрождение надежды посреди руин неудач".

Накануне глава Римско-католической церкви неожиданно пропустил Крестный ход Страстной пятницы вокруг Колизея, что немедленно породило слухи о состоянии здоровья 87-летнего Франциска. В Ватикане заявили, что здоровье понтифика "не вызывает особых опасений" и решение отказаться от участия в Крестном ходе было принято из предосторожности. Подтверждением этих слов стало то, что в субботу вечером Франциск за время службы, которая длилась два с половиной часа, не показал признаков усталости и даже пообщался с верующими.

Италия празднует Пасху на фоне повышенных мер безопасности: страна последовала примеру Франции, которая повысила уровень террористической угрозы до максимального после теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл". МВД Италии заявило, что наблюдение и проверки будут усилены, при этом особое внимание будет уделено местам скопления людей. Еще более жесткие меры введены в Риме со Страстной пятницы до Пасхального воскресенья.

Повышенные меры безопасности были приняты и в Иерусалиме. На фоне продолжающейся войны в секторе Газа паломников в городе стало гораздо меньше, чем обычно, и на пасхальные торжества собрались в основном местные христиане.

В храме Гроба Господня мессу Великой субботы возглавил архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, высший иерарх римско-католический церкви на Святой Земле.

В Германии в пасхальную субботу прошли марши мира, эта традиция уходит корнями в 1960-е годы. Манифестации прошли во всех крупных городах, в Берлине в ней приняли участие несколько тысяч человек. Участники маршей призывали к скорейшим мирным переговорам в войне России против Украины и Израиля против ХАМАС.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в своем пасхальном обращении, что "мы все стремимся к миру. Именно поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир столько, сколько потребуется. Мы также делаем это ради собственной безопасности".