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Папа римский призвал молиться о мире

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Понтифик призвал верующих помочь разрешить кризис демократии в мире

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Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за мир в Украине и Палестине. Понтифик обратился к тысячам гостей Итальянской католической социальной недели, которая завершилась в Триесте. Глава церкви призвал не бояться и никогда не идти на компромисс с человеческим достоинством.

Франциск, папа римский:

«Давайте вновь пообещаем молиться и работать ради мира: для неспокойной Украины, для Палестины и Израиля, для Судана, Мьянмы и каждого народа, который страдает из-за войны».

Католическая социальная неделя собрала более 900 религиозных и общественных деятелей со всей Италии. Франциск заявил о кризисе демократии в мире и призвал собравшихся разрешить его, с помощью личного и общественного участия и политической благотворительности.

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