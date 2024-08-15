Над Францией столкнулись истребители «Рафаль», двое лётчиков погибли

By Euronews

Французские СМИ утверждают, что это третья катастрофа «Рафалей» за 20 лет

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Двое пилотов погибли в результате столкновения истребителей «Рафаль» на востоке Франции. Пилот первого самолёта, одноместного, смог катапультироваться и не пострадал. Экипаж второго — инструктор и курсант — погибли, их тела смогли найти лишь после многочасовой поисковой операции в гористой местности в Вогёзах.

Оба самолёта входили в состав учебной эскадрильи, готовящей пилотов и штурманов-операторов «Рафалей» на авиабазе Сен-Дизье.

Власти Франции выразили соболезнования родственникам и сослуживцам погибших. Причины трагедии пока неизвестны.

По данным французских СМИ, это лишь третья катастрофа «Рафалей» с момента их принятия на вооружение в 2004 г.

В 2007-м истребитель (тоже с базы в Сен-Дизье) упал с высоты 4000 м. Следствие заявило об отказе системы управления.

В 2009-м над Средиземным морем столкнулись два палубных «Рафаля», возвращавшихся на авианосец «Шарль де Голль», один из пилотов погиб. Причиной трагедии назвали «человеческий фактор».