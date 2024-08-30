На полуострове Рейкьянесе в Исландии продолжается извержение вулкана. На населённые падает вулканическое стекло.

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На населённые пункты Рейкьянеса, что в юго-западной части Исландии, падает вулканическое стекло. Всё из-за местного вулкана, который начал извергаться 22 августа после серии подземных толчков.

По всему полуострову появились "волосы Пеле" - нитевидная форма лавы из вулканического стекловолокна, которое прозвали "ведьмиными волосами". Они очень лёгкие и тонкие, и быстро разносятся ветром.

Местных жителей и туристов, которые продолжают прибывать на Рейкьянес, чтобы понаблюдать за природным явлением, просят не трогать волокно руками и не ходить по ним босыми: это может быть опасным.

"Мы никогда не видели ничего подобного раньше, этого точно не было во время предыдущих извержений", - сказал директор местной спортивной организации Хафстейн Ингибергссон.

Несколько человек, поранившись, обратились за медицинской помощью. В городе Рейкьянесбер ведьмины волосы засорили фильтры местного плавательного бассейна.

"Это похоже на сено, повсюду будто лежит скошенная трава. Но при близком рассмотрении видны крошечные и тонкие стеклянные иголки. Ими можно уколоться, как иголкой", - рассказывает житель Рейкьянесбера.

View of the lava fountains pouring out from the new eruptive fissure opened at Svartsengi volcanic system, August 22, 2024 Marco di Marco/AP

Со временем, "волосы Пеле" распадаются на пыль и песок.

Извержение вулкана здесь происходит в шестой по счёту раз с декабря прошлого года.

Движение остаётся ограниченным: дороги перекрыты. Но власти заверяют, что населению ничего не угрожает. Расположенный неподалёку геотермальный курорт Голубая лагуна, одна из крупнейших туристических достопримечательностей Исландии, вновь открылся для посетителей 24 августа после того, как ранее был эвакуирован.

Visitors try to get a view of the volcanic eruption in southwest Iceland, August 22, 2024 Marco di Marco/AP

В Исландии вулканическая активность считается высокой. Здесь в среднем происходит одно извержение каждые четыре-пять лет.

Самым разрушительным за последнее время было извержение вулкана Эйяфьяллайокудль в 2010 году, при котором было выброшено гигантское облако пепла, что нарушило авиасообщение на несколько месяцев.