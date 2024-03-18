Лава вулкана в Исландии достигла защитных валов

By Euronews

На полуострове Рейкьянес в Исландии четвертое извержение вулкана за последние 3 месяца

РЕКЛАМА

Лава от извержения вулкана в Исландии достигла защитных валов, которые должны предотвратить ее распространение на туристическую зону "Голубая лагуна" и, что более важно, - на расположенную рядом электростанцию.

Пока защитные стены держатся. Ученые прогнозируют, что извержение - самое сильное в регионе на данный момент - будет ослабевать и может угаснуть в ближайшее время.

Извержение на полуострове Рейкьянес началось в субботу - в четвертый раз за три месяца. Лава из трещины длиной в 3 километра потекла в сторону города Гриндавика, жителей которого пришлось эвакуировать.