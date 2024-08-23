В Исландии началось шестое за несколько месяцев извержение вулкана

By Euronews

Поток лавы не направляется в город Гриндавик, который был в основном эвакуирован в декабре, когда вулкан ожил после 800 лет бездействия.

РЕКЛАМА

Группа ученых пролетела над вулканической трещиной, которая открылась в четверг вечером недалеко от города Гриндавик в Исландии.

По словам команды, расщелина длиной около четырех километров - одна из самых больших, которые они когда-либо видели.

Извержению накануне предшествовало землетрясение, власти объявили чрезвычайное положение и эвакуацию из близлежащих районов, в том числе из курортной спа-зоны "Голубая лагуна".

Это уже шестое извержение с декабря, его ожидали в течение нескольких недель из-за продолжающейся сейсмической активности в этом районе. Но ученые говорят, что нет никаких признаков того, что Гриндавику угрожает опасность.

Извержение в прямом эфире можно посмотреть здесь: