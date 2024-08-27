NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Фон дер Ляйен пригласили на Канары

Канарские острова
Канарские острова Авторское право Bernat Armangue/AP
Авторское право Bernat Armangue/AP
By Эфрен Эрнандес
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Власти Канарских островов пригласили председателя Еврокомиссии приехать и ознакомиться с миграционной ситуацией на месте: архипелаг не справляется с наплывом из Африки.

РЕКЛАМА

Драматическое положение сложилось на испанских Канарских островах, куда регулярно прибывают всё новые мигранты. Местные власти написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен:

"Это письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Мы приглашаем её приехать и лично ознакомиться с миграционной ситуацией на Канарских островах", - говорит пресс-секретарь правительства Канарских островов Альфонсо Кабельо.

Число прибывающих на Канары из Африки лодок возросло на 126%. По состоянию на 15 августа было зарегистрировано 22 300 человек, но это ещё явно не потолок.

"Маршруты интенсифицируются в последние месяцы года из-за улучшившихся условий судоходства. В первых ряда - малийцы, марокканцы, сенегальцы, гамбийцы и мавританцы", - поясняет координатор Испанской комиссии по оказанию помощи беженцам (CEAR) Хуан Карлос Лоренсо.

Атлантика — самый смертоносный миграционный маршрут. По оценкам НПО, в этом году при попытке его пересечения погибло более 4800 человек.

00,56 сек АЛЬФОНСО КАБЕЛЬО Представитель правительства Канарских островов:

"На атлантическом маршруте каждые 45 минут умирает один человек", - сказал Альфонсо Кабельо.

Тем не менее всё новые африканцы пытаются добраться до Европы, пускаясь в рискованное путешествие, которое длится не менее недели и может стоить им жизни. Что толакает их на такой путь?

"Мы говорим о людях, которые испытывают жестокое обнищание, отсутствие возможностей, преследования или военные конфликты, из-за которых люди уезжают. Мы не можем ограничить дискуссию только мафией", - считает Хуан Карлос Лоренсо.

Лала Минт Эль-Мами — юрист, специализирующийся на миграции. Она одна из тех профессионалов, которые помогают прибывающим на остров Лансароте дезориентированным людям. Лала говорит, что решение — это не сдерживание, а упрощение процесса выдачи виз:

"Никто из тех людей, которые приехали в Европу, не хотел приезжать тем путем, которым они приехали: нарушая границу и пересекая её нелегальным образом. Но многие из этих людей, когда мы спрашиваем их о визовой политике, говорят, что это невозможно и что за этим стоит бизнес".

Ситуация еще больше усложняется, когда на архипелаг прибывают несовершеннолетние мигранты без сопровождения. В отличие от взрослых, чтобы направить их в другие районы Испании, нужно получить одобрение властей этих территорий.

"Канарские острова принимают более 6000 несовершеннолетних, потому что остальные автономные сообщества не желают этого делать, - говорит Лала Минт Эль-Мами. - Что это в итоге дает? Что несовершеннолетние оказываются в ловушке на Канарских островах".

В этой ловушке они оказываются заблокированными надолго, потому что уполномоченные центры не справляются, хотя только за год из число возросло с 36 до 81.

"Канарские острова не могут продолжать выдерживать все это давление в одиночку, - настаивает глава правительства канарских островов Фернандо Клавихо. - И несовершеннолетние не должны продолжать видеть, как проект по их интеграции, на который они имеют право, урезается".

РЕКЛАМА

Эксперты говорят, что кроме работы в местах прибытия, необходимо предпринимать действенные меры в странах происхождения, чтобы улучшить жизнь людей и избежать исхода населения.

Испанский премьер Педро Санчес начал во вторник свой второй в этом году визит в Западную Африку, целью которого является сдерживание миграции на Канарские острова и противодействие российскому присутствию в регионе Сахеля.

Эфрен Эрнандес, Euronews:

"Визит Санчеса в страны происхождения — это еще одна попытка решить миграционный кризис, который иллюстрирует эта фотография: так называемые "кладбища каюков". Это наглядный пример того, что жители Аринаги видят каждый день".

РЕКЛАМА
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Канарские острова под давлением мигрантов

Выборы в Германии: рейтинг ультраправых растёт, беспокойство мигрантов - тоже

Паралимпийские игры: на волне олимпийского энтузиазма и под солидной охраной

Африка Испания Сеута (эксклав Испании) Иммиграция Марокко Мигранты