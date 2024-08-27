Фон дер Ляйен пригласили на Канары

By Эфрен Эрнандес

Власти Канарских островов пригласили председателя Еврокомиссии приехать и ознакомиться с миграционной ситуацией на месте: архипелаг не справляется с наплывом из Африки.

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Драматическое положение сложилось на испанских Канарских островах, куда регулярно прибывают всё новые мигранты. Местные власти написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен:

"Это письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Мы приглашаем её приехать и лично ознакомиться с миграционной ситуацией на Канарских островах", - говорит пресс-секретарь правительства Канарских островов Альфонсо Кабельо.

Число прибывающих на Канары из Африки лодок возросло на 126%. По состоянию на 15 августа было зарегистрировано 22 300 человек, но это ещё явно не потолок.

"Маршруты интенсифицируются в последние месяцы года из-за улучшившихся условий судоходства. В первых ряда - малийцы, марокканцы, сенегальцы, гамбийцы и мавританцы", - поясняет координатор Испанской комиссии по оказанию помощи беженцам (CEAR) Хуан Карлос Лоренсо.

Атлантика — самый смертоносный миграционный маршрут. По оценкам НПО, в этом году при попытке его пересечения погибло более 4800 человек.

00,56 сек АЛЬФОНСО КАБЕЛЬО Представитель правительства Канарских островов:

"На атлантическом маршруте каждые 45 минут умирает один человек", - сказал Альфонсо Кабельо.

Тем не менее всё новые африканцы пытаются добраться до Европы, пускаясь в рискованное путешествие, которое длится не менее недели и может стоить им жизни. Что толакает их на такой путь?

"Мы говорим о людях, которые испытывают жестокое обнищание, отсутствие возможностей, преследования или военные конфликты, из-за которых люди уезжают. Мы не можем ограничить дискуссию только мафией", - считает Хуан Карлос Лоренсо.

Лала Минт Эль-Мами — юрист, специализирующийся на миграции. Она одна из тех профессионалов, которые помогают прибывающим на остров Лансароте дезориентированным людям. Лала говорит, что решение — это не сдерживание, а упрощение процесса выдачи виз:

"Никто из тех людей, которые приехали в Европу, не хотел приезжать тем путем, которым они приехали: нарушая границу и пересекая её нелегальным образом. Но многие из этих людей, когда мы спрашиваем их о визовой политике, говорят, что это невозможно и что за этим стоит бизнес".

Ситуация еще больше усложняется, когда на архипелаг прибывают несовершеннолетние мигранты без сопровождения. В отличие от взрослых, чтобы направить их в другие районы Испании, нужно получить одобрение властей этих территорий.

"Канарские острова принимают более 6000 несовершеннолетних, потому что остальные автономные сообщества не желают этого делать, - говорит Лала Минт Эль-Мами. - Что это в итоге дает? Что несовершеннолетние оказываются в ловушке на Канарских островах".

В этой ловушке они оказываются заблокированными надолго, потому что уполномоченные центры не справляются, хотя только за год из число возросло с 36 до 81.

"Канарские острова не могут продолжать выдерживать все это давление в одиночку, - настаивает глава правительства канарских островов Фернандо Клавихо. - И несовершеннолетние не должны продолжать видеть, как проект по их интеграции, на который они имеют право, урезается".

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Эксперты говорят, что кроме работы в местах прибытия, необходимо предпринимать действенные меры в странах происхождения, чтобы улучшить жизнь людей и избежать исхода населения.

Испанский премьер Педро Санчес начал во вторник свой второй в этом году визит в Западную Африку, целью которого является сдерживание миграции на Канарские острова и противодействие российскому присутствию в регионе Сахеля.

Эфрен Эрнандес, Euronews:

"Визит Санчеса в страны происхождения — это еще одна попытка решить миграционный кризис, который иллюстрирует эта фотография: так называемые "кладбища каюков". Это наглядный пример того, что жители Аринаги видят каждый день".