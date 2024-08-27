После нападения с ножом в немецком Золингене, совершенного сирийским беженцем, тема борьбы с нелегальной миграцией снова возвращается в повестку дня ЕС.

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Тема нелегальной миграции снова возвращается в повестку дня Евросоюза. Триггером на этот раз стало нападение с ножом в немецком Золингене, совершенное сирийским беженцем 23 августа. Жертвами стали три человека.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости "сделать все возможное, чтобы обеспечить репатриацию и депортацию тех, кто не может или не имеет права оставаться в Германии. Такого же мнения придерживается и министр по европейским делам Австрии Каролина Эдтштадлер.

Аналитики указывают: ужесточить миграционную политику хотели бы во многих странах ЕС, в том числе из-за давления ультраправых партий.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, депутат Европарламента: "Многие правительства в Евросовете одержимы безопасностью, вопросами безопасности, когда речь идет о миграции. Более того, мы все в Европейском парламенте знаем, что есть много правительств, которые рассматривают миграцию как своего рода угрозу, как своего рода опасность, как кризис в сфере безопасности или угрозу идентичности ЕС".

В мае этого года государства ЕС после четырех лет переговоров одобрили Миграционный пакт. Однако, похоже, уже сейчас документ перестал удовлетворять некоторые страны сообщества. Некоторые страны, такие как Швеция или Литва, попросили сделать для них исключения по соображениям национальной безопасности. Звучат и призывы принять новые меры, касающиеся репатриации мигрантов.

Альберто-Хорст Нейдхардт, аналитик Центра европейской политики: "Некоторые государства-члены нацелены на правила, регулирующие возвращение лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, в страны их происхождения или другие транзитные страны. Но Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, недвусмысленно заявила, что она стремится найти новый подход к вопросу о репатриации".

Еще один немаловажный вопрос для Европейского союза - соглашения с государствами Средиземноморья о сдерживании нелегальной миграции. Европейская комиссия подписала сделки с Тунисом, Марокко и Египтом. Возможно, в недалеком будущем Брюссель заключит договоры с другими странами. Но не все так просто.

Альберто-Хорст Нейдхардт, аналитик Центра европейской политики: "Вполне вероятно, что мы увидим сильный толчок к экстернализации, передаче ответственности третьим странам в следующем цикле. Однако, как известно, для танго нужны двое. Необходимо, чтобы третьи страны хотели сотрудничать с ЕС по вопросам миграции. Но очень немногие третьи страны готовы сотрудничать, потому что на национальном уровне эти вопросы непопулярны и вызывают разногласия".

На фоне наплыва мигрантов восемь европейских стран приостановили действие правил свободного передвижения в Шенгенской зоне, и ввели контроль на своих границах.