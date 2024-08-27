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Шольц пообещал ужесточить законы о применении холодного оружия

Канцлер Германии, мэр Золингена и министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия возлагают цветы к мемориалу в память о жертвах резни, Золинген, 26 августа 2024 г.
Канцлер Германии, мэр Золингена и министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия возлагают цветы к мемориалу в память о жертвах резни, Золинген, 26 августа 2024 г. Авторское право Thomas Banneyer/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Thomas Banneyer/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Ужесточить законы о применении холодного оружия и ускорить депортацию лиц, которым было отказано в убежище, пообещал канцлер Германии Олаф Шольц после нападения в Золингене в субботу.

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Ужесточить законы о применении холодного оружия и ускорить депортацию лиц, которым было отказано в убежище, пообещал канцлер Германии Олаф Шольц. В понедельник он, вместе с региональными чиновниками, посетил место нападения в западном городе Золинген, где от рук исламиста из Сирии погибли три человека.

Шольц также возложил белую розу к импровизированному мемориалу, заявив, что это нападение (в результате которого были ранены восемь человек) приводит его “в ярость”.

Очевидно, что теперь нам, в Германии, придётся ужесточить правовые нормы в отношении оружия. Это касатеся, в частности, ножей. Многие другие вещи необходимо будет урегулировать... Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы обеспечить репатриацию и депортацию тех, кто не может или кому не разрешено оставаться в Германии

Олаф Шольц
канцлер Германии

Подозреваемый сдался полиции в субботу вечером, на следующий день после нападения на фестивале, посвященном 650-летию Золингена. Федеральная прокуратура заявила в воскресенье, что 26-летний выходец из Сирии разделял радикальную идеологию группировки "Исламское государство", когда напал с ножом на собравшихся на праздник.

Его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено, и в прошлом году его должны были депортировать в Болгарию, откуда он впервые въехал в Евросоюз. Согласно сообщениям немецких СМИ, его депортация не состоялась, поскольку он на некоторое время исчез.

Нападение в Золингене вызвало новую волну критики в отношении правительства и его миграционной политики. Несмотря на принятый в январе закон, облегчающий депортацию не получивших убежища лиц, и другой, облегчающий депортацию иностранцев, публично одобряющих теракты, недовольство в немецком обществе растёт.

Олаф Шольц заявил, что уже в этом году количество депортаций увеличилось на 30%, но “мы будем очень внимательно следить за тем, как мы можем способствовать дальнейшему повышению этих показателей”, пообещал он.

В воскресенье в Золингене прошли сразу три манифестации, сообщили в местной полиции. На улицы вышли представители "Антифа", объединяющего радикальные левые и автономные группы и выступающие против неонацизма, антисемитизма и расизма, а также ультраправые из группы "Альтернативы Юнге". Параллельно проходил траурный митинг, организованный альянсом Wuppertal stellt sich quer, который поддерживают левые и гражданские организации.

Началось всё мирно, но позже полиция была вынуждена применить дубинки, чтобы не допустить столкновений между левыми и ультраправыми. О пострадавших не сообщается.

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