By Euronews и AP

Некоторые союзники Украины выступают против использования предоставляемого оружия в каких-либо иных целях, кроме оборонительных. В Киеве утверждают, что операция в Курской области РФ направлена на создание буферной зоны, чтобы свести к минимуму атаки на украинскую территорию.

РЕКЛАМА

Украинские военные заявляют, что использовали высокоточные американские управляемые бомбы GBU-39 для нанесения ударов по Курской области РФ, добавив что удалось отвоевать часть территории на востоке Харьковской области Украины, где с весны ведут наступление российские войска.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук опубликовал в четверг вечером видеозапись, на которой якобы показана база российского взвода в Курске, где 6 августа украинские войска начали внезапную операцию.

По его словам, в результате атаки с использованием бомб GBU-39, поставленных США, есть жертвы среди российских военных, уничтожена боевая техника.

На видео видны многочисленные взрывы и клубы дыма, поднимающиеся в воздух.

Многие союзники Украины выступают против того, чтобы страна использовала предоставляемое ей оружие в каких-либо иных целях, кроме оборонительных. Однако Украина утверждает, что ее операция в Курской области носит по сути оборонительный характер и направлена на создание буферной зоны, чтобы свести к минимуму нападения на украинскую территорию.

На спутниковых снимках видны последствия атаки украинских дронов в Пролетарске, 19 августа 2024 Planet Labs PBC/AP

Однако американские чиновники заявили, что Вашингтон поддерживает использование Украиной оружия меньшей дальности, такого как высокоточные управляемые бомбы, в своих операция на территории РФ.

До сих пор США ограничивали использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

Президент США Джо Байден в своем заявлении накануне Дня независимости Украины сообщил, что в пятницу он говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы "выразить непоколебимую поддержку Америки народу Украины".

Байден также объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов (ок. 111 миллионов евро), включая ракеты противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с беспилотниками и мобильные ракетные комплексы.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил в пятницу, что американские чиновники поддерживают практически ежедневный контакт со своими украинскими коллегами и не внесли никаких изменений в руководство по использованию американского оружия в Курской наступательной операции.

"Им разрешено использовать предоставленные США материалы для защиты от российской агрессии. И, как вы знаете, президент разрешил им использовать американские боеприпасы для трансграничной борьбы с непосредственными угрозами", - сказал Кирби в Вашингтоне.

Он добавил, что пока неясно, насколько успешной будет операция Украины в Курской области в долгосрочной перспективе.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российской армии удалось отбить попытки украинских войск продвинуться к селам Борки и Малая Локня в Курской области.

МО РФ также сообщило об уничтожении разведывательно-диверсионной группы в районе Камышевки, в 20 километрах к северу от Суджи, которую заняли ВСУ.

Тем временем Соединенные Штаты ввели новые санкции против более чем 400 юридических и физических лиц за поддержку военных действий России в Украине.

В том числе санкции против китайских компаний, которые, по мнению американских чиновников, помогают Москве обходить западные ограничения и наращивать вооруженные силы.

Вашингтон неоднократно предостерегал Пекин относительно поддержки российской оборонно-промышленной базы и уже вводил санкции, направленные на ограничение возможностей Москвы использовать определенные технологии в военных целях. Пакет санкций включает меры против компаний в Китае, занимающихся поставками станков и микроэлектроники в РФ, говорится в информационном бюллетене Госдепартамента.