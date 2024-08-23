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Индия поддерживает территориальную целостность Украины

Нарендра Моди и Владимир Зеленский
Нарендра Моди и Владимир Зеленский Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
By Euronews
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В Киеве политики обсудили украинскую «формулу мира»

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Индия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины — об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, который впервые посетил Киев с визитом.

Глава индийского правительства выразил готовность стать посредником в потенциальных переговорах между Москвой и Киевом. Он повторил свою позицию, которую уже озвучивал ранее: «единственный способ решения проблем — это диалог и дипломатия».

Индия так и не выступила с прямым осуждением российского вторжения, стараясь сохранить и связи с Москвой. В июле Нарендру Моди тепло принимали в Кремле в тот же день, когда российские войска нанесли массированные удары по Украине, в том числе — по крупнейшей детской больнице страны. Тогда это вызвало весьма резкую реакцию Киева.

В ходе же нынешнего визита, по сообщениям индийских официальных лиц, Моди и Зеленский обсудили украинскую «формулой мира», один из ключевых элементов которой — полный вывод российских войск.

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