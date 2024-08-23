By Euronews

Для российских войск важнее продолжить наступление на покровском направлении в Донецкой области, чем остановить вторжение ВСУ в Курскую область, считают в Институте изучения войны.

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В ответ на вторжение Украины в Курскую область российское военное командование перебросило туда как минимум один полк ВДВ с запада Запорожской области, а также некоторые подразделения с севера Харьковской области.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что это было сделано в целях стабилизации линии фронта и улучшения контроля над российскими призывниками, которые участвуют в боях в регионе.

"Эти районы не считаются приоритетными для российских военных. Мы не видели перебросок частей из Покровска. Потому что Россия намерена продолжать продвигаться вперед, чтобы решить как можно больше территориальных задач в Донецкой области. И не собирается менять приоритеты, чтобы быстро отразить украинское вторжение в Курск", — говорит Каролина Хёрд из Института изучения войны.

Недавние российские успехи на покровском направлении, похоже, заставили украинцев отступить с невыгодных позиций к юго-востоку от Покровска, и российским силам, вероятно, не удалось достичь цели — тактического окружения украинских войск в этом районе.