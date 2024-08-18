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Еще тысячи людей эвакуированы из Курской области: вторжение ВСУ в Россию продолжается

Наступление ВСУ стало для жителей Курской области полной неожиданностью
Наступление ВСУ стало для жителей Курской области полной неожиданностью Авторское право Screenshot from AP video 4512583
Авторское право Screenshot from AP video 4512583
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Киев надеется, что вторжение на территорию России, начавшееся 6 августа, изменит динамику более чем двухлетнего конфликта.

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Более 3000 человек были эвакуированы за последние 24 часа из районов на западе Курской области, пострадавших от вторжения украинской армии.

Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило в субботу, что более 10 000 местных жителей находятся в пунктах временного размещения в других частях страны.

Вторжение, которое, по словам российских властей, привело к эвакуации более 120 000 гражданских лиц, стало шоком для многих жителей Курской области, граничащей с Украиной.

"Никто не ожидал, что такой конфликт вообще возможен в Курской области, - рассказал член местной оппозиционной партии "Яблоко" Ян Фурцев. - Поэтому здесь такая неразбериха и паника. Прибывают граждане из прифронтовых районов, и они напуганы, очень напуганы".

Украинский солдат в Судже, 16 августа 2024 года
Украинский солдат в Судже, 16 августа 2024 годаAP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В результате дерзкого наступления на Курскую область украинские войска захватили ряд деревень и взяли сотни пленных. Это наступление на Россию стало крупнейшим со времен Второй мировой войны. Киев надеется, что оно изменит динамику более чем двухлетнего конфликта.

Но украинские официальные лица неоднократно заявляли, что целью операции не является оккупация территорий России.

"Украина не заинтересована в оккупации российских территорий, - заявил в пятницу один из совеников офиса президнта Зеленского Михаил Подоляк. - В Курской области мы четко видим, как объективно используется военный инструмент, чтобы убедить Россию вступить в честный переговорный процесс".

Киев перехватывает инициативу

Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России, считают эксперты американского института изучения войны.

За 7 месяцев этого года российские войска в целом оккупировали 1175 квадратных километров территории на всем театре боевых действий. Во время операции Украины в Курской области было занято около 800 квадратных километров в течение шести дней с 6 по 12 августа. Силы ВСУ продвинулась вглубь территории РФ примерно на 28 километров по состоянию на 17 августа.

Военные аналитики подчеркнули, что размер территории, захваченной украинскими силами, не является индикатором успеха этой операции. Но маневр может привести к гораздо более быстрому продвижению, чем позиционная война.

Действия Украины в Курской области служат примером того, как украинский маневр в сочетании с оперативной неожиданностью может привести к достижению целей за значительно более короткие периоды времени с меньшим количеством живой силы и техники, говорится в отчете ISW. 

Способность Украины достичь быстрого маневра в Курской области свидетельствует о том, что украинские силы усвоили уроки позиционной войны прошлых месяцев, которая может помочь Украине использовать маневренную войну в будущем. 

Длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостатки Украины в ресурсах и увеличит расходы для нее и ее партнеров, полагают эксперты. 

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