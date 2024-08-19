Украина уничтожила три ключевых моста в Курской области

By Euronews

Уничтожив три моста, украинские войска могли изолировать и отрезать до 700 квадратных километров территории в Курской области.

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Российские источники, в том числе представитель Следственного комитета России, сообщают, что украинские войска разрушили третий и последний стратегический мост через реку Сейм в Курской области.

Это может отрезать Глушковский район и оставить российские силы к югу от реки только с понтонным мостом.

Давайте посмотрим на этот район поближе:

В Глушковском районе было три моста через реку Сейм:

Один из них, в Глушково, был поражен первым (16 августа) и серьезно поврежден.

Глушково находится примерно в 12 километрах к северу от украинской границы и примерно в 16 километрах к северо-западу от основной зоны боевых действий в Курской области.

В воскресенье (18 августа) командующий ВВС Украины заявил, что украинские ВВС уничтожили второй мост в Званном.

Генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал кадры авиаудара, разрушившего мост на две части.

Третий - и последний мост - был уничтожен в понедельник (19 августа) в селе Карыж.

Разрушение мостов через Сейм рассматривается Украиной как важнейший шаг для обеспечения безопасности фланга наступления на Курском направлении и осложнения снабжения Москвой своих войск к югу от реки.

Это также может означать, что Киев намерен закрепиться в регионе или, по крайней мере, имеет для этого возможности.

Уничтожив три моста, украинские войска, вероятно, изолировали и отрезали до 700 квадратных километров территории в Курской области.

Институт изучения войны утверждает: Российские войска, вероятно, перебросили в Курскую область более 5 000 человек.

Но если российские войска начнут согласованное контрнаступление, чтобы вернуть захваченную территорию в Курской области, это, скорее всего, потребует от России выделения еще большего количества живой силы, техники и материальных средств в этом районе.