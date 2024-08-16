Россия выводит свои войска из Украины для защиты Курска?

В то время как ВСУ продолжают наступать в Курской области и предпринимают шаги для закрепления на российской территории, возникли предположения, что Россия частично выводит свои войска из Украины для укрепления обороны в атакованных приграничных районах.

РЕКЛАМА

В то время как Украина продолжает наступление в Курской области и предпринимает шаги по консолидации и координации операций на российской территории, возникли вопросы, не выводит ли Москва свои силы из Украины, чтобы укрепить оборону.

После первоначального замешательства и дезорганизации российское военное руководство, по всей видимости, перебросило в регион значительные силы из других мест вдоль линии соприкосновения, заявило Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

Скорее всего, подкрепление прибывает не из приоритетных районов на востоке Украины, где россияне поддерживают относительно высокий темп наступления, в частности в Донецкой области.

Российские войска продолжают тактическое окружение украинских сил к юго-востоку от Покровска, согласно последним геолокационным кадрам.

По оценкам Института изучения войны, армия РФ, вероятно, захватила Орловку (около 35 км от Покровска) и Желанное (около 20 км от Покровска).

Российское военное командование заявило, что подразделения РФ подошли еще ближе к Покровску - важному логистическому узлу ВСУ, который поддерживает их операции в Донецкой области.

Власти Покровска 15 августа призвали жителей срочно эвакуироваться, поскольку российская армия находится примерно в 10 км от окраин города.

По данным Института изучения войны, Россия начала перебрасывать подразделения для реагирования на ситуацию в Курской области, но их тип и места передислокации показывают, что российское военное командование по-прежнему отдает приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

Аналитики института не видели "в открытых источниках сообщений, что российское военное командование перебрасывает целые бригады из Украины в Курскую область, но есть сообщения о переброске в этот район частей российских полков".

Лучшие украинские солдаты против российских призывников

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва начала концентрировать свои усилия на востоке, "бросив все силы" на Покровское направление после провала Харьковского наступления.

Вопрос в том, что это за войска, и где именно Москва может получить более подготовленные подразделения для укрепления обороны в Курске?

Украина направила туда часть своих лучших закаленных в боях войск, которые во многих случаях были встречены российскими призывниками.

Все мужчины в России обязаны отслужить один год в армии. В стране проводится два ежегодных призыва - весенний и осенний. Каждый раз в армию призывается более 100 000 молодых людей.

В отличие от профессиональных солдат, призывники проходят ограниченную подготовку. Российское законодательство строго запрещает их отправку за границу, и они не предназначены для участия в боевых действиях.

Матери призывников, находящихся в Курской области, в петиции к президенту РФ Путину просят забрать оттуда своих детей.

РЕКЛАМА

"Уберегите жизни не подготовленных солдат к военным действиям. Вы обещали родителям, что они не будут участвовать в военных действиях!" - говорится в обращении.

Однако призывов остановить войну в Украине в тексте нет. Звучат лишь призывы вывезти призывников из Курской области.

С самого начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Путин обещал, что призывники не будут участвовать в боевых действиях. Многие из них были взяты в плен украинскими войсками.

В четверг представитель Службы внутренней безопасности Украины заявил, что только спецназ этой страны взял в плен 102 российских солдата 488-го мотострелкового полка и чеченского подразделения "Ахмат" в Курской области.

РЕКЛАМА

Захват российских пленных, в том числе призывников, вероятно, поможет Киеву повторить свои призывы и усилия по возвращению тысяч собственных гражданских лиц и солдат, включая защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Прошло более двух лет после осады города на Азовском море, однако сотни его защитников по-прежнему находятся в российском плену и нет никакой информации об их состоянии и местонахождении.