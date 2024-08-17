В Германии снесена АЭС "Графенрайнфельд"

By Euronews и AP

Строительство АЭС "Графенрайнфельд" в южной земле Бавария началось в 1975 году, а в 1982-м стартовала ее коммерческая эксплуатация. Это была старейшая атомная электростанция Германии, но в 2015 году она была закрыта в рамках государственной политики по отказу от атомной энергетики.

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Выведенная из эксплуатации немецкая атомная электростанция в Графенрайнфельде была снесена после небольшой задержки.

Взрыв двух 143-метровых градирен станции изначально планировался на 17:30 по местному времени в пятницу, но был перенесен почти на 20:00 после того, как активист, выступающий за сохранение атомной энергии, забрался на один из пилонов в знак протеста против его разрушения.

Представитель полиции Денис Штегнер сообщил, что активист приковал себя к опоре на высоте 10 метров над землей, и для его освобождения была задействована специальная команда, после чего его увезла полиция.

"Атомная энергия вредит Германии" - это утверждение "Гринпис" проецируется на системы охлаждения атомной электростанции в Графенрайнфельде, 28 сентября 2010 года Jens Meyer/2010 AP

Строительство АЭС "Графенрайнфельд" в южной земле Бавария началось в 1975 году, а коммерческая эксплуатация - в 1982-м. Это была старейшая атомная электростанция Германии.

Но в рамках правительственной политики по отказу от атомной энергетики в 2015 году она была закрыта.

Тогдашний министр окружающей среды Барбара Хендрикс заявила, что ее закрытие - это "видимый сигнал того, что выход из атомной энергетики движется вперед".

"Каждая закрытая атомная станция уменьшает так называемый остаточный риск, связанный с использованием атомных электростанций, и продвигает нас на шаг вперед в реорганизации энергоснабжения", - заявила она в 2015 году.

Однако Ульрих Грилло, бывший президент Германской федерации промышленности (BDI), предупредил, что вывод атомных станций из эксплуатации также может иметь негативные последствия.

"Когда станция отключается, становится сложнее обеспечить безопасность поставок на региональном уровне", - заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker. По его словам, чтобы сохранить жизнеспособность экологически чистой энергетики Германии, необходимо обеспечить производство и рабочие места.

В соответствии со стратегией "Энергетического перехода" Германия стремится к тому, чтобы к 2050 году около 80% электроэнергии поставлялось из возобновляемых источников.

В настоящее время четверть потребностей страны в электроэнергии обеспечивается за счет возобновляемых источников, но есть сомнения в том, что план "Energiewende" является устойчивым.

По данным немецкой энергетической компании E.ON, за время работы АЭС "Графенрайнфельд" обеспечивала более 11 процентов энергии в Баварии.

Руководитель проекта по сносу Матиас Арон сообщил, что после взрыва бетонные обломки будут использованы для заполнения двух бассейнов под башнями.

В результате сноса, который длился около 30 секунд, образовалось около 55 000 тонн бетонного мусора.

"Эти две башни были с нами столько, сколько я себя помню. Они являются важным ориентиром. Они всегда были для нас символом", - сказал мэр Графенрайнфельда Кристиан Келлер.