Венгрия: угрозы наводнения для АЭС "Пакш" нет

Хотя Пакш не избежал разлива Дуная, работе атомной электростанции вода не угрожает. В этом городе в центральной части Венгрии Дунай поднялся на высоту 806 сантиметров.

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"На атомной электростанции все строго регламентировано, и мы создали контролируемую систему мер по защите от высокого уровня воды. Сама плотина настолько высока, что мы находимся на три метра выше самого высокого уровня воды за всю историю, что, вероятно, заметно в данной ситуации, поэтому никаких специальных мер не потребовалось", - рассказал нашей группе Антал Ковач, директор по связям с общественностью атомной электростанции "Пакш".

Тем не менее недавнее наводнение потребовало внимания: за целостностью плотины постоянно следили собственная пожарная команда и специалисты по водным ресурсам станции. Поскольку в таких ситуациях объемы осадков увеличивается, решетку канала, ведущего к электростанции, также приходилось чистить чаще.

После аварии на АЭС "Фукусима" Европейский союз провёл целенаправленную проверку безопасности, известную как "стресс-тест", чтобы выяснить, насколько хорошо атомные электростанции в Европе могут противостоять экстремальным, внезапным воздействиям окружающей среды. Очевидно, что цунами здесь произойти не произойдёт, но землетрясение, например, возможно. И исследование показало, что среди энергоблоков ЕС атомная электростанция "Пакш" находится в очень хорошем состоянии.

Помимо безопасности, медленно отступающее экстремальное наводнение не угрожало выработке электроэнергии на АЭС "Пакш", которая оставалась бесперебойной.