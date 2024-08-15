Зеленский: "ВСУ полностью контролируют Суджу"

By Euronews

В четверг в Белгородской области из-за обстрелов был введен режим ЧС федерального характера.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ полностью контролируют российский город Суджа в Курской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании первой военной комендатуры. Он доложил Зеленскому, что ВСУ продвинулись на разных направлениях в Курской области и под контролем украинских сил находятся 82 населенных пункта на площади более 1100 кв.км.

Ранее минобороны РФ сообщило о "пресечении попыток прорыва" ВСУ на нескольких направлениях в Курской области.

В четверг в Белгородской области из-за обстрелов был введен режим ЧС федерального характера.

Аналитический центр "Институт изучения войны" полагает, что продолжающиеся операции ВСУ в Курской области оказывают ощутимое влияние на военную логистику России.

Президент Зеленский сообщил также о тяжелых боях на линии фронта, в частности на Покровском направлении.