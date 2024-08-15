EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Зеленский: "ВСУ полностью контролируют Суджу"

Зеленский заявил, что ВСУ полностью контролируют Суджу.
Зеленский заявил, что ВСУ полностью контролируют Суджу. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В четверг в Белгородской области из-за обстрелов был введен режим ЧС федерального характера.

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ полностью контролируют российский город Суджа в Курской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании первой военной комендатуры. Он доложил Зеленскому, что ВСУ продвинулись на разных направлениях в Курской области и под контролем украинских сил находятся 82 населенных пункта на площади более 1100 кв.км.

Ранее минобороны РФ сообщило о "пресечении попыток прорыва" ВСУ на нескольких направлениях в Курской области.

В четверг в Белгородской области из-за обстрелов был введен режим ЧС федерального характера.

Аналитический центр "Институт изучения войны" полагает, что продолжающиеся операции ВСУ в Курской области оказывают ощутимое влияние на военную логистику России.

Президент Зеленский сообщил также о тяжелых боях на линии фронта, в частности на Покровском направлении.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Махмуд Аббас поддерживает Москву "без малейших сомнений"

ISW: Украина перехватила инициативу на фронте

Бои в Курской области: ВСУ берут пленных

Россия Война в Украине Вторжение России в Украину