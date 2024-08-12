Лучшие фотографии с церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. На этом звездном мероприятии выступили такие звезды мирового масштаба, как Анжель, Феникс, Эйр, Ален Рош, а также Том Круз с трюком "Миссия невыполнима".

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На летней Олимпиаде в Париже США, четвёртый раз подряд, возглавили медальный зачёт, завоевав "колоссальное", по словам специалистов, число наград - 126. Последнее золото вырвали бескетболистки, обыграв Францию.

Золотых медалей у американской сборной столько же, сколько у Китая - 40. В общем зачете, китайская сборная уступила: у неё "всего" 91 медаль.

Третье место заняла Япония с 20-ю золотыми из 45 медалей. На четвёртом месте Австралия (19 из 53 медалей соответственно).

Франция стала пятой (у неё 16 золотых из 64-х) и - первой среди европейских держав. За ней следуют Нидерланды и Великобритания, которая не оправдала прогнозов, ставивхших её на третье место.

Если бы на Олимпиаде выступала общеевропейская сборная. она стала бы абсолютным победителем, завоевав 97 золотых из 309 медалей, что добавит аргументов сторонниками объединения, отмечают комментаторы.

В церемонии закрытия на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и в городе Лонг-Бич в Южной Калифорнии приняли участие более 70 000 человек и 8 000 спортсменов.

В красочном шоу выступили Snoop Dogg, Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers, Angele и швейцарский пианист Ален Рош, сыгравший на подвесном пианино.

Кульминацией церемонией стал эффектный трюк Тома Круза, спрыгнувшего с крыши "Стад де Франс" и проехавшего на мотоцикле сквозь толпу зрителей.

В финале он увёз олимпийский флаг в знак символической передачи экстафеты Лос-Анджелесу в 2028 году.

Вот лучшие фотографии с мероприятия.

Участники летней Олимпиады в Париже собираются на стадионе в Сен-Дени, 11 августа 2024 г. AP/Martin Meissner

Зрители приветствуют членов французской сборной на завершающей церемонии Летней Олимпиады в Париже на стадионе Stade de France, 11 августа 2024 г. AP/Dita Alangkara

Исполняющий роль Феникса артист на Летней Олимпиаде-2024 на стадионе Stade de France в Сен-Дени, 11 августа 2024 г. AP/Dita Alangkara

Швейцарский пианист Ален Рош играет на подвесном пианино на церемонии закрытия Олимпиады. 11 августа 2024 г. AP/Ashley Landis

Фрагмент церемонии закрытия Летней Олимпиады в Париже, 11 августа 2024 г. AP/David Goldman

Том Круз прыгает с крыши State de France, Сен-Дени, 11 августа 2024 г. AP/Natacha Pisarenko

Том Круз уносит олимпийский флаг в знак передачи эстафеты Лос-Анджелесу, Stade de France, 11 августа 2024 г. AP/Martin Meissner

Бельгийская поп-певица Angele выступает на церемонии закрытия Летней Олимпиады-2024, Сен-Дени, 11 августа 2024 г. AP/David Goldman

Члены сборных празднуют окончание парижской Олимпиады, 11 августа 2024 г. AP/Rebecca Blackwell

На Stade de France в Сен-Дени выступает группа Phoenix, 11 августа 2024 г. AP/Kin Cheung

Члены сборной-победителя празднуют завершение летней Олимпиады в Париже, 11 августа 2024 г. AP/Ashley Landis

Подвесной Олимпийский огонь в саду Тюильри в Париже, 11 августа 2024 г. AP/Vadim Ghirda

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах на церемонии закрытия летней Олимпиады, 11 августа 2024 г. AP/Rebecca Blackwell

Леон Маршан, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию в саду Тюильри, 11 августа 2024 г. AP/Vadim Ghirda

Участвовавшие в организации летней Олимпиады в Париже добровольцы и персонал, Сен-Дени, 11 августа 2024 г. AP/Natacha Pisarenko