Лучшие фотографии с церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. На этом звездном мероприятии выступили такие звезды мирового масштаба, как Анжель, Феникс, Эйр, Ален Рош, а также Том Круз с трюком "Миссия невыполнима".
На летней Олимпиаде в Париже США, четвёртый раз подряд, возглавили медальный зачёт, завоевав "колоссальное", по словам специалистов, число наград - 126. Последнее золото вырвали бескетболистки, обыграв Францию.
Золотых медалей у американской сборной столько же, сколько у Китая - 40. В общем зачете, китайская сборная уступила: у неё "всего" 91 медаль.
Третье место заняла Япония с 20-ю золотыми из 45 медалей. На четвёртом месте Австралия (19 из 53 медалей соответственно).
Франция стала пятой (у неё 16 золотых из 64-х) и - первой среди европейских держав. За ней следуют Нидерланды и Великобритания, которая не оправдала прогнозов, ставивхших её на третье место.
Если бы на Олимпиаде выступала общеевропейская сборная. она стала бы абсолютным победителем, завоевав 97 золотых из 309 медалей, что добавит аргументов сторонниками объединения, отмечают комментаторы.
В церемонии закрытия на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и в городе Лонг-Бич в Южной Калифорнии приняли участие более 70 000 человек и 8 000 спортсменов.
В красочном шоу выступили Snoop Dogg, Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers, Angele и швейцарский пианист Ален Рош, сыгравший на подвесном пианино.
Кульминацией церемонией стал эффектный трюк Тома Круза, спрыгнувшего с крыши "Стад де Франс" и проехавшего на мотоцикле сквозь толпу зрителей.
В финале он увёз олимпийский флаг в знак символической передачи экстафеты Лос-Анджелесу в 2028 году.
Вот лучшие фотографии с мероприятия.