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Летняя Олимпиада-2024: Париж красочным шоу передал эстафету Лос-Анджелесу

Артисты выступают на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2024 года на стадионе "Стад де Франс" в воскресенье, 11 августа 2024 года, в Сен-Дени, Франция.
Артисты выступают на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2024 года на стадионе "Стад де Франс" в воскресенье, 11 августа 2024 года, в Сен-Дени, Франция. Авторское право AP/David Goldman
Авторское право AP/David Goldman
By Alessio Dell'Anna
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Лучшие фотографии с церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. На этом звездном мероприятии выступили такие звезды мирового масштаба, как Анжель, Феникс, Эйр, Ален Рош, а также Том Круз с трюком "Миссия невыполнима".

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На летней Олимпиаде в Париже США, четвёртый раз подряд, возглавили медальный зачёт, завоевав "колоссальное", по словам специалистов, число наград - 126. Последнее золото вырвали бескетболистки, обыграв Францию.

Золотых медалей у американской сборной столько же, сколько у Китая - 40. В общем зачете, китайская сборная уступила: у неё "всего" 91 медаль.

Третье место заняла Япония с 20-ю золотыми из 45 медалей. На четвёртом месте Австралия (19 из 53 медалей соответственно).

Франция стала пятой (у неё 16 золотых из 64-х) и - первой среди европейских держав. За ней следуют Нидерланды и Великобритания, которая не оправдала прогнозов, ставивхших её на третье место.

Если бы на Олимпиаде выступала общеевропейская сборная. она стала бы абсолютным победителем, завоевав 97 золотых из 309 медалей, что добавит аргументов сторонниками объединения, отмечают комментаторы.

В церемонии закрытия на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и в городе Лонг-Бич в Южной Калифорнии приняли участие более 70 000 человек и 8 000 спортсменов.

В красочном шоу выступили Snoop Dogg, Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers, Angele и швейцарский пианист Ален Рош, сыгравший на подвесном пианино.

Кульминацией церемонией стал эффектный трюк Тома Круза, спрыгнувшего с крыши "Стад де Франс" и проехавшего на мотоцикле сквозь толпу зрителей.

В финале он увёз олимпийский флаг в знак символической передачи экстафеты Лос-Анджелесу в 2028 году.

Вот лучшие фотографии с мероприятия.

Участники летней Олимпиады в Париже собираются на стадионе в Сен-Дени, 11 августа 2024 г.
Участники летней Олимпиады в Париже собираются на стадионе в Сен-Дени, 11 августа 2024 г.AP/Martin Meissner
Зрители приветствуют членов французской сборной на завершающей церемонии Летней Олимпиады в Париже на стадионе Stade de France, 11 августа 2024 г.
Зрители приветствуют членов французской сборной на завершающей церемонии Летней Олимпиады в Париже на стадионе Stade de France, 11 августа 2024 г.AP/Dita Alangkara
Исполняющий роль Феникса артист на Летней Олимпиаде-2024 на стадионе Stade de France в Сен-Дени, 11 августа 2024 г.
Исполняющий роль Феникса артист на Летней Олимпиаде-2024 на стадионе Stade de France в Сен-Дени, 11 августа 2024 г.AP/Dita Alangkara
Швейцарский пианист Ален Рош играет на подвесном пианино на церемонии закрытия Олимпиады. 11 августа 2024 г.
Швейцарский пианист Ален Рош играет на подвесном пианино на церемонии закрытия Олимпиады. 11 августа 2024 г.AP/Ashley Landis
Фрагмент церемонии закрытия Летней Олимпиады в Париже, 11 августа 2024 г.
Фрагмент церемонии закрытия Летней Олимпиады в Париже, 11 августа 2024 г.AP/David Goldman
Том Круз прыгает с крыши State de France, Сен-Дени, 11 августа 2024 г.
Том Круз прыгает с крыши State de France, Сен-Дени, 11 августа 2024 г.AP/Natacha Pisarenko
Том Круз уносит олимпийский флаг в знак передачи эстафеты Лос-Анджелесу, Stade de France, 11 августа 2024 г.
Том Круз уносит олимпийский флаг в знак передачи эстафеты Лос-Анджелесу, Stade de France, 11 августа 2024 г.AP/Martin Meissner
Бельгийская поп-певица Angele выступает на церемонии закрытия Летней Олимпиады-2024, Сен-Дени, 11 августа 2024 г.
Бельгийская поп-певица Angele выступает на церемонии закрытия Летней Олимпиады-2024, Сен-Дени, 11 августа 2024 г.AP/David Goldman
Члены сборных празднуют окончание парижской Олимпиады, 11 августа 2024 г.
Члены сборных празднуют окончание парижской Олимпиады, 11 августа 2024 г.AP/Rebecca Blackwell
На Stade de France в Сен-Дени выступает группа Phoenix, 11 августа 2024 г.
На Stade de France в Сен-Дени выступает группа Phoenix, 11 августа 2024 г. AP/Kin Cheung
Члены сборной-победителя празднуют завершение летней Олимпиады в Париже, 11 августа 2024 г.
Члены сборной-победителя празднуют завершение летней Олимпиады в Париже, 11 августа 2024 г.AP/Ashley Landis
Подвесной Олимпийский огонь в саду Тюильри в Париже, 11 августа 2024 г.
Подвесной Олимпийский огонь в саду Тюильри в Париже, 11 августа 2024 г.AP/Vadim Ghirda
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах на церемонии закрытия летней Олимпиады, 11 августа 2024 г.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах на церемонии закрытия летней Олимпиады, 11 августа 2024 г.AP/Rebecca Blackwell
Леон Маршан, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию в саду Тюильри, 11 августа 2024 г.
Леон Маршан, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию в саду Тюильри, 11 августа 2024 г.AP/Vadim Ghirda
Участвовавшие в организации летней Олимпиады в Париже добровольцы и персонал, Сен-Дени, 11 августа 2024 г.
Участвовавшие в организации летней Олимпиады в Париже добровольцы и персонал, Сен-Дени, 11 августа 2024 г.AP/Natacha Pisarenko
Салют на церемонии закрытия летней Олимпиады в Париже, стадион в Сен-Дени, 11 августа 2024 г.
Салют на церемонии закрытия летней Олимпиады в Париже, стадион в Сен-Дени, 11 августа 2024 г.Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
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